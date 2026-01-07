طريقة عمل حلوى الجبن الشامية بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل حلاوة الجبن، حلوى الجبن من الحلويات الشرقية اللذيذة التي اشتهرت في بلاد الشام بشكل خاص، وتعرف باسم “حلاوة الجبن”، وهى تمتاز بقوام طري ومطاط قليلا.

وطريقة عمل حلاوة الجبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ولها مذاق يجمع بين حلاوة القطر ونكهة الجبن الخفيفة مع القشطة والفستق، وهي مناسبة للمناسبات والأعياد والضيافة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل حلاوة الجبن.

مكونات عمل حلاوة الجبن:-

كوبان من الجبن العكاوي أو الجبن المودزاريلا بدون ملح

كوب من السميد الناعم

نصف كوب ماء

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد

للحشو

كوب من القشطة البلدي أو قشطة جاهزة

فستق حلبي مجروش للتزيين

للشربات

كوبان من السكر

كوب من الماء

عصرة ليمون

ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد

طريقة عمل حلاوة الجبن

طريقة عمل حلاوة الجبن:-

إذا كان الجبن مالح يجب نقعه بالماء لمدة 3 أو 4 ساعات مع تغيير الماء عدة مرات حتى يصبح بلا ملح.

للشربات ضعي السكر والماء في قدر على النار.

اتركي المزيج حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون واتركيه 10 دقائق على نار هادئة.

أضيفي ماء الزهر في النهاية واتركيه يبرد تماما قبل الاستخدام.

اعصري الجبن جيدا من الماء بعد نقعه لإزالة الملوحة.

قطعيه قطع صغيرة ليسهل ذوبانه.

ضعي الجبن في قدر على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يذوب تماما.

أضيفي السميد تدريجيا إلى الجبن الذائب مع التقليب المستمر.

ستتكون عجينة متماسكة وناعمة.

أضيفي السكر وماء الزهر واستمري في التقليب حتى تصبح العجينة لينة وطرية وغير لاصقة.

ارفعي العجينة عن النار.

افرديها على سطح مدهون قليلا بالقطر أو الماء.

استخدمي النشابة لعمل طبقة رقيقة متجانسة.

ادهني سطح العجينة بطبقة من القشطة.

لفيها على شكل رول طويل.

اقطعيها إلى قطع متساوية.

زيني الوجه بالفستق الحلبي.

اسكبي القليل من القطر البارد فوقها عند التقديم.

نجاح حلوى الجبن، استخدمي جبن خالي الملح للحصول على طعم متوازن.

لا تتركي العجينة على النار مدة طويلة حتى لا تصبح قاسية.

السميد الناعم يعطي قوام ناعم ومرن.

القطر يجب أن يكون بارد والحلوى دافئة لنتيجة مثالية.

يمكن حفظها بالثلاجة يومين إلى ثلاثة أيام.

يمكن حشوها بالقشطة والمكسرات.

أو تقديمها مع آيس كريم الفانيليا.

أو تزيينها بشرائح فاكهة مثل الفراولة والمانجا.

يمكن إضافة رشة جوز هند أو شيرة الورد لإعطاء نكهة مميزة.

