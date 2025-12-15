على طريقة الجدات، حضري محشي الخس فى خطوات سريعة

18 حجم الخط

طريقة عمل محشي الخس، محشي الخس من الأكلات الشرقية الخفيفة والمميزة، وهو بديل صحي لمحشي ورق العنب والكرنب، حيث يتميز بسرعة التحضير وطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية.

وطريقة عمل محشي الخس سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز الخس بأوراقه الطرية التي لا تحتاج إلى وقت طويل في الطهي، مما يجعله خيار مثالي لوجبة خفيفة أو طبق جانبي شهي.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل محشي الخس.

مكونات عمل محشي الخس:

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى جيدا.

2 ثمرة طماطم مبشورة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب شبت مفروم

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات محشي

عدد مناسب من أوراق الخس الطازجة يفضل الخس البلدي

2 كوب شوربة خضار أو ماء ساخن

2 ملعقة كبيرة زيت

شرائح طماطم أو بصل اختياري

طريقة عمل محشي الخس، فيتو

طريقة عمل محشي الخس:

يتم فصل أوراق الخس بعناية دون تمزيقها.

تغسل الأوراق جيدًطا عدة مرات لإزالة الأتربة.

توضع الأوراق في ماء مغلي لمدة 30 ثانية فقط حتى تطرى.

ترفع الأوراق فورا وتوضع في ماء بارد للحفاظ على لونها الأخضر.

تصفى جيدا وتترك جانبا.

في وعاء كبير، يخلط الأرز مع الطماطم المبشورة.

تضاف البصلة المفرومة والخضروات بقدونس، شبت، كزبرة.

يضاف الزيت ومعجون الطماطم.

تتبل المكونات بالملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، وبهارات المحشي.

تقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

تفرد ورقة الخس على سطح مستوى.

يوضع مقدار مناسب من الحشو في بداية الورقة.

تلف الورقة برفق مع غلق الجوانب للحصول على شكل مرتب.

يكرر ذلك حتى انتهاء الكمية.

يرص محشي الخس في قدر مناسب بشكل متناسق.

يمكن وضع شرائح طماطم أو بصل في قاع القدر لإضافة نكهة.

يضاف الزيت ثم الشوربة أو الماء الساخن حتى يغطي نصف كمية المحشي.

يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 20 الى 25 دقيقة.

يراعى عدم الإكثار من الطهي حتى لا تتفكك أوراق الخس.

