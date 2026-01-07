الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتعادل سلبيا أمام مضيفه كريستال بالاس

كريستال بالاس ضد
كريستال بالاس ضد أستون فيلا، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيلهرست، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول شهد في معظمه سيطرة واستحواذ لصالح أستون فيلا، وحاصر كريستال بالاس في منتصف ملعبه، أغلب فترات هذا الشوط، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، لكن الدفاع الحديدي لأصحاب الأرض أفسد كل محاولات الفيلانز لبلوغ الهدف الأول. 

لم يختلف الشوط الثاني كثيرا عن الشوط الأول، حيث استمرت الهيمنة على مجريات الأمور لصالح أستون فيلا، وتبارى لاعبوه في إضاعة الفرص، فضلا عن تألق دفاع كريستال بالاس وحارس مرماه في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لصالح الضيوف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي

 

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

دخل كريستال بالاس مباراته أمام أستون فيلا بتشكيل يضم كلا من: 

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: جايدي كانفوت - مكسانس لاكروا - مارك جيهي

الوسط: جاستن ديفيني - أدم وارتون - ويل هيوز - تايريك ميتشيل - برينان جونسون - يريمي بينو

الهجوم: جان فيليب ماتيتا

تشكيلة كريستال بالاس، فيتو
تشكيلة كريستال بالاس، فيتو

تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

في المقابل، أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا تشكيلة فريقه لمواجهة كريستال بالاس والذي ضم كل من:

حرسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - فيكتور ليندلوف - لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا - يوري تيليمانس - جون مكجين - مورجان روجرز - جادون سانشو

الهجوم: أولي واتكينز

تشكيل أستون فيلا، فيتو
تشكيل أستون فيلا، فيتو

ترتيب الفريقين في الدور الانجليزي الممتاز

بهذه النتيجة إقتسم الفريقين نقطتي اللقاء ليحتل فريق فريق أستون فيلا المركز الثالث في الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في أربع وخسر أربع مباريات 

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر سبع مباريات 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي كريستال بالاس أستون فيلا ملعب سيلهرست ماتيتا جادون سانشو كريستال بالاس ضد أستون فيلا

مواد متعلقة

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على برايتون بهدف هالاند في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يضرب نوتنجهام فورست بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتأخر 1-2 أمام ليدز يونايتد بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

تشيلسي يخسر أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

بورنموث يخطف فوزا مثيرا من توتنهام في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

برينتفورد يكتسح سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على بارما بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجرح بالمنام وعلاقتها بمواجهة مصاعب في القريب

أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية