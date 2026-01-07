محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

18 حجم الخط

قام اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط، يرافقه اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته، عمق الروابط التاريخية التي تربط بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه والتي أرسى ركائزها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى ما حققته المحافظة من إنجازات في الجمهورية الجديدة بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس ورعايته لكل أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.

رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس وفد الجامعة فى زيارة للأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد



وفى إطار حرص جامعة الوادى الجديد على ترسيخ قيم التآخي والمحبة وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية، قام وفد من جامعة الوادي الجديد ترأسه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي مستشار رئيس الجامعة لشئون تطوير التعليم والأستاذ الدكتور رجب كامل المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة والأستاذ الدكتور ممدوح فوزى عميد كلية الصيدلة والأستاذ الدكتور نجوى واعر عميد كلية التربية والأستاذ الدكتور أسماء محجوب عميد كلية التمريض والأستاذ الدكتور محمود محارب وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كان فى استقبال رئيس الجامعة بمقر المطرانية بالوادى الجديد الأنبا أرسانيوس والآباء والكهنة بإبراشية كنائس الوادى الجديد.

وأعرب رئيس الجامعة خلال لقائه بأسقف الوادى الجديد والواحات عن اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة التي تميز الشعب المصري داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن لافتا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر.

من جانبه وجه الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات الشكر لرئيس الجامعة والوفد المرافق له لحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة بين نسيج الوطن الواحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.