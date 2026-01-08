الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإقليم

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الخميس، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد، في أول لقاء تعريفي عقب نيلهم ثقة مواطني الإسماعيلية لتمثيل المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، عقب انتهاء العملية الانتخابية لمجلس النواب واكتمال المجالس التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ.  

"تضامن الإسماعيلية": توزيع مساعدات عينية على الأُسر الأولى بالرعاية

نقيب معلمي الإسماعيلية: وكلنا محاميا في قضية التعدي على مدرس بمقص

أبرز الحضور خلال اللقاء 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

النواب الحضور خلال الاجتماع 

وحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب سليمان وهدان، سامي سليم، محمد طلبه، موسى خالد، محمد الصافي، السيد عبدالجليل، ماري جمال، وريهام الشاطوري، وأعضاء مجلس الشيوخ مجدي زايد، وولاء حافظ. 

وفي مستهل اللقاء، قدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة لنواب مجلسي النواب والشيوخ، على نيلهم ثقة مواطني المحافظة لتمثيلهم بالمجالس التشريعية، متمنين لهم التوفيق والسداد في مهمتهم. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وأعرب "أكرم" عن اعتزازه بهذا اللقاء مع نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، متمنيًا التعاون والعمل جنبًا إلى جنب لخدمة مواطني الإسماعيلية، مضيفًا أؤمن بأهمية العمل الجماعي لتعظيم النتائج والوصول بشكل أسرع لتحقيق الأهداف، وتلبية احتياجات مواطني الإسماعيلية، ولابد من تعظيم قيم المشاركة المجتمعية.

من جانبهم، وجَّه نواب الإسماعيلية الشكر للمحافظ، على حسن وحفاوة الاستقبال، مثمنين جهود الجهاز التنفيذي للمحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدين على تعاونهم في كافة المجالات مع الجهاز التنفيذي لخدمة أبناء المحافظة. 

وتناول اللقاء عرض ومناقشة سُبل التعاون المشترك، لحل كافة المشكلات العامة التي يعاني منها المواطنين بالمحافظة، ودفع عجلة العمل للوصول بالإسماعيلية لمكانتها التي تستحقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية نواب الإسماعيلية نواب الشيوخ نواب البرلمان

مواد متعلقة

تطوير وتجميل ميدان إندونيسيا بالإسماعيلية (صور)

"تضامن الإسماعيلية": توزيع مساعدات عينية على الأُسر الأولى بالرعاية

نقيب معلمي الإسماعيلية: وكلنا محاميا في قضية التعدي على مدرس بمقص

فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

كأس مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان 1-1 ويلجآن لشوطين إضافيين

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

قضية المخدرات الكبرى، سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام

وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

الصحة: "زايد التخصصي" ينجح في إجراء جراحة معقدة

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية