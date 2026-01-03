السبت 03 يناير 2026
اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

أكد المزارع محمد أحمد أحد مزارعي الفراولة في مركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، أن زراعات الفراولة منتشرة بشكل كبير بقرية الروضة، مما يتيح العشرات من فرص العمل لأبناء القرية والقرى المجاورة وبخاصة وقت الحصاد.  

معدل يومية الفرد 

وأشار إلى أن يومية العامل تصل إلى 300 جنيه في اليوم الواحد، حيث يعمل الفرد في جمع المساحة التي تم تخصيصها له منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا. 

 

دخل الفرد خلال فترة المحصول وسعادة غامرة من الأفراد 

وأشار إلى أن دخل الفرد من جمع محصول الفراولة الإسماعيلاوي، يكفيه خلال فترة المحصول كما أنه اعتاد على جلب أفراد للعمل في أرضه أو الأراضي المجاورة له ويصف سعادة الأفراد العاملين في الجمع وقت الحصول على الأرباح، فيقول إن السيدات والشباب والفتيات يشعرون بسعادة غامرة عند وقت الحصول على اليومية.

 

موعد الزراعة الفراولة ووقت الحصاد  

ومن جانبه أكد المهندس ربيع إبراهيم منصور المهندس بإدارة القنطرة غرب الزراعية، أن محصول الفراولة يعد من المحاصيل الهامة لمصر والتي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية، حيث تشغل المساحة المنزرعة من هذا المحصول في القنطرة غرب 4600 فدان منها 4000 فدان بقرية الروضة. 

