محافظ الإسماعيلية يتابع المراحل النهائية للمحور التبادلي بمدينة القنطرة غرب

تواصل مديرية الطرق والنقل تحت أشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بدء تنفيذ المراحل النهائية لأعمال المحور التبادلي بـمدينة القنطرة غرب على البر الأيمن لترعة بورسعيد، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

أهمية محور القنطرة التبادلي

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذا المشروع يمثل محورًا تبادليًّا هامًا مع طريق المعاهدة القديم، ما يسهم في تحقيق سيولة مرورية، وتقليل التكدسات، وتيسير حركة انتقال المواطنين والمركبات، فضلًا عن دعم الحركة التجارية والخدمية، وربط مناطق المدينة الحيوية بشبكة الطرق الرئيسية.

أهمية مشروعات الطرق بالإسماعيلية

مشيدًا بما تنفذه مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من مشروعات هامة ومحاور مرورية جديدة خلال العام الحالي لتسهم في تعزيز شبكة الطرق بالمحافظة وربطها بالطرق الرئيسية.

مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وكذلك على أهمية سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقومات محور القنطرة غرب التبادلى

وأوضح "الشيمي" أن مشروع المحور التبادلي بمدينة القنطرة غرب يبدأ من طريق معدية السيارات، وصولًا إلى تقاطع السكة الحديد مع الترعة، وتشمل الأعمال إنشاء طريق بعرض ١٤ مترًا، يمر بسوق الجملة الجديد ومركز شباب القنطرة، ثم يعبر ترعة بورسعيد من خلال كوبرى سيارات بطاقة حمولة تصل إلى ٨٠ طنًا، ليستكمل مساره داخل المدينة مرورًا بإدارة المرور، ومجمع المحاكم الجديد، والمستشفى العام.

ومن المنتظر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل، ليضاف إلى منظومة المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها محافظة الإسماعيلية في مختلف القطاعات.

