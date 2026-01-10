أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع معدل التضخم السنوي 10.3% لشهر ديسمبر.. مواعيد شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر.. وتفاصيل مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (264.2) نقطة لشهر ديسمبر 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًّا قدره (10.3%) لشهر ديسمبر 2025 مقابل (23.4%) لنفس الشهر من العام السابق.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب الإيفاد بالقاهرة، محطة الزهراء للطاقة الشمسية لخدمة وحدات ري مجمعة بقرية الشهامة، كما تفقدوا أحد مدارس التعليم الثانوي، وذلك ضمن الجولة التفقدية لمحافظة أسوان والتي تشمل تفقد عدد من المشروعات التنموية وأنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL.

جاءت مصر فى المرتبة الأولى إفريقيًا، فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025 الصادر عن Oxford Insights، حيث تقدمت 14 مركزًا في المؤشر لتشغل المركز 51 عالميًا من بين 195 دولة، محققة 57.5 نقطة، مقارنة بالمركز 65 من بين 188 دولة محققة 55.6 نقطة فى عام 2024.

سجلت أسعار الذهب في السوق القطرية، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة، خلال حركة تداولات اليوم السبت 10-1-2026 بالأسواق القطرية.

شهد سعر الريال العماني استقرارا أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية بختام تعاملات اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026.



بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نحو 514.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.360 مليون ورقة منفذة على 608 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 490.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 10.218 مليون ورقة منفذة على 552 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 5.04 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 94.96 % خلال الأسبوع.

يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن مواعيد شراء واسترداد اذون الخزانة من محفظة البنك.

يريد العديد من المواطنين معرفة تفاصيل ومواعيد مزادات السيارات التي يم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 2025 /2026 وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL بمنطقة وادي الصعايدة.

