أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع معدل التضخم السنوي 10.3% لشهر ديسمبر.. مواعيد شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر.. وتفاصيل مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي 10.3% لشهر ديسمبر 2025
كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (264.2) نقطة لشهر ديسمبر 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًّا قدره (10.3%) لشهر ديسمبر 2025 مقابل (23.4%) لنفس الشهر من العام السابق.
وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يفتتحون محطة الزهراء للطاقة الشمسية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب الإيفاد بالقاهرة، محطة الزهراء للطاقة الشمسية لخدمة وحدات ري مجمعة بقرية الشهامة، كما تفقدوا أحد مدارس التعليم الثانوي، وذلك ضمن الجولة التفقدية لمحافظة أسوان والتي تشمل تفقد عدد من المشروعات التنموية وأنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL.
مصر الأولى أفريقيًا فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025
جاءت مصر فى المرتبة الأولى إفريقيًا، فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025 الصادر عن Oxford Insights، حيث تقدمت 14 مركزًا في المؤشر لتشغل المركز 51 عالميًا من بين 195 دولة، محققة 57.5 نقطة، مقارنة بالمركز 65 من بين 188 دولة محققة 55.6 نقطة فى عام 2024.
أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 10-1-2026
سجلت أسعار الذهب في السوق القطرية، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة، خلال حركة تداولات اليوم السبت 10-1-2026 بالأسواق القطرية.
سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام التعاملات
شهد سعر الريال العماني استقرارا أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية بختام تعاملات اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026.
514.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نحو 514.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.360 مليون ورقة منفذة على 608 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 490.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 10.218 مليون ورقة منفذة على 552 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 5.04 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 94.96 % خلال الأسبوع.
مواعيد شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر
يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن مواعيد شراء واسترداد اذون الخزانة من محفظة البنك.
قبل إقامته غدًا، تفاصيل مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات يناير 2026
يريد العديد من المواطنين معرفة تفاصيل ومواعيد مزادات السيارات التي يم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.
المشاط: 14.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لأسوان في 2026
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 2025 /2026 وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL بمنطقة وادي الصعايدة.
