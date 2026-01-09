المركزي للإحصاء يعلن معدل التضخم خلال ديسمبر 2025 غدا

18 حجم الخط

مؤشر التضخم ، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا السبت، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر 2025

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويُعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى -0.2% لشهر نوفمبر 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية - التضخم- بلغ 263.8 نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره -0.2% عن شهر اكتوبر 2025.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -15.8%،مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.2% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -1.2%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة -0.4%.

ويأتي هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)،، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2)،مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

معدل التضـخم السنوي

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.0%) لشهر نوفمبر 2025 مقابل (10.1%) لشهر أكتوبر 2025.

الغرف التجارية: مبادرات لخفض أسعار السلع بحلول شهر رمضان

أسعار السلع، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المواطن المصري بدأ يشعر بتحسن ملموس في مستوى معيشته مع اقتراب معدل التضخم من الرقم الأحادي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن شهد التضخم مستويات مرتفعة في الفترة السابقة.

انخفاض الأسعار وتراجع التضخم جزء من منظومة متكاملة لدعم المستهلك

وأوضح الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن انخفاض الأسعار وتراجع التضخم يشكلان جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء المعيشية على الأسر.

مبادرات رمضان لتعزيز القدرة الشرائية للأسر

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن حلول شهر رمضان المبارك تواكبها مبادرات متنوعة لتقديم السلع بأسعار مخفضة، سواء من خلال العروض التنافسية للمنتجين أو المبادرات التي تنفذها الغرف التجارية على مستوى المحافظات، وهو ما يعزز قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها بأفضل الأسعار ويضمن أسرة سعيدة ومستقرة اقتصاديًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.