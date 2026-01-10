السبت 10 يناير 2026
أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 10-1-2026

سجلت  أسعار الذهب في السوق القطرية، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة، خلال حركة تداولات اليوم السبت 10-1-2026 بالأسواق القطرية.

 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم 527 ريالات قطرية، فيما سجل عيار 22  حوالى 483 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 461 ريالا قطريا، كما سجل عيار 18 نحو 395 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 307 ريالا قطريا.

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية في ختام تعاملات، أمس الجمعة 9 يناير، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى جانب الضبابية  السياسية والجيوسياسية الأوسع نطاقًا.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4496.09 دولارًا للأونصة.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.9%. وكان سعر الذهب قد سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا في 26 ديسمبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 0.9% عند 4500.90 دولار.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1% إلى 2290.20 دولار للأونصة. ‌وصعد البلاديوم 2% إلى 1831.18 دولار للأونصة. ويتجه الخامان أيضًا لتحقيق مكاسب أسبوعية.

