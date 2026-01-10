السبت 10 يناير 2026
اقتصاد

المشاط: 14.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لأسوان في 2026

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 2025 /2026 وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL بمنطقة وادي الصعايدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تقوم بإعداد "وثيقة خطة المواطن" سنويًا والتي تمثل أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، وذلك في إطار جهود الوزارة في دعم مبدأ "التخطيط التشاركي وشفافية الخطة"،  لتنفيذ مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة".

 

 

وتتضمن الوثيقة معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في محافظات الجمهورية كافة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر تلك المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، مشيرة إلى تضمين وثيقة خطة المواطن لتكن ضمن أفضل الممارسات الدولية المُسجلة على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت «المشاط» أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال “خطة المواطن”، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ تلك الخطة واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات “التخطيط التشاركي” وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوان

وبلغت الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة أسوان   في خطة 2026/25 وفقًا لوثيقة خطة المواطن؛ حوالي 14.6 مليار جنيه تمثل 2.5٪؜ من الاستثمارات العامة الموزعة تغطي 290 مشروعًا تنمويًا، وتضمن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في المحافظة أسوان 7.8 مليار جنيه لقطاع الري، و2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان، 1.2 مليار جنيه لقطاع الصحة، بالإضافة إلى 966 مليون جنيه للتنمية المحلية، وللتعليم قبل الجامعي حوالي 658 مليون جنيه، ولقطاعات أخرى حوالي 1.49 مليار جنيه.

مبادرة حياة كريمة

وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة” في محافظة أسوان، في مرحلتها الأولى فقد بلغت عدد المراكز المستهدفة 3 مراكز تمثلت في إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة، كما بلغ عدد القرى المستهدفة 102 قرية، بإجمالي عدد سكان مستفيدين 780 ألف نسمة

كما تضمنت وثيقة خطة المواطن لمحافظة أسوان التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية، ليحظى تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة 81%، تطوير الخدمات الصحية بنسبة 5%، ونسبة 3% لكلًا من تطوير الخدمات التعليمية، وتطوير الخدمات المحلية، تطوير الخدمات الرياضية وكذلك الثقافية كلًا على حدا، بالإضافة إلى نسبة 2% لتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.

وتناولت وثيقة خطة المواطن كذلك:"قرية فارس” بمركز كوم أمبو: كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، حيث تضمنت أهم مقومات تأهيل القرية؛  توافر كافة الخدمات والمرافق وسهولة الوصول إليها خاصة لذوي الهمم، محطة طاقة شمسية واستخدام لمبات الليد الموفرة في الإنارة، عدادات ذكية لترشيد استهلاك المياه واستخدام الري الحديث وتأهيل وتبطين  الترع، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية، والمرسى النهري والممشى السياحي، وتوافر أول مكتب بريد وفقًا لمعايير البناء الأخضر.

وتستهدف الخطة “تطوير نظم الري المُستدام” من خلال توجيه 7.8 مليار جنيه لتطوير خدمات الموارد المائية لتنفيذ 20 مشروع، كما تستهدف الخطة “إتاحة السكن اللائق“ من خلال توجيه 2.4 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان في 51 مشروع، فضلًا عن “إتاحة خدمات صحية متميزة“ من خلال توجيه  1.2 مليار جنيه لـ 17 مشروع.

رانيا المشاط: تطبيق دليل "خطة التنمية المستجيبة للنوع" لتمكين ذوي الهمم

المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي لتحقيق التنمية المشتركة

كما تستهدف الخطة “تعزيز التنمية المكانية والمحلية” من خلال توجيه 966 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لـ 101 مشروع، فضلا عما تستهدفه الخطة للارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 658 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي لـ 17 مشروعا وإنشاء وتطوير 696 فصلا دراسيا.

