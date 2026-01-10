الحماية المدنية تتدخل بعد تسرب غاز بأحد الخطوط العمومية في الشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة من الاستنفار الأمني بعد حدوث تسرب غاز طبيعي بأحد الخطوط العمومية بقرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تسرب غاز في أحد خطوط الغاز الطبيعي بالقرية

وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بورود بلاغ من أهالي قرية شرويدة بحدوث تسرب غاز في أحد خطوط الغاز الطبيعي بالقرية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

الحماية المدنية تنتقل لمكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، يرافقها مسؤولو شركة الغاز الطبيعي، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط موقع التسرب، وإغلاق المحابس العمومية للخط كإجراء احترازي.

السيطرة الكاملة على التسرب في وقت قياسي

وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة الكاملة على التسرب في وقت قياسي، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين الخط، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

جارٍ استكمال أعمال الفحص والصيانة لضمان عدم تكرار الواقعة

وأكدت الجهات المعنية أن الوضع بات آمنًا تمامًا، وجارٍ استكمال أعمال الفحص والصيانة لضمان عدم تكرار الواقعة، مع التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات مشابهة حفاظًا على السلامة العامة.

شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية

شهدت بعض مناطق محافظة الشرقية،في وقت سابق خاصة الزقازيق وديرب نجم، انتشار رائحة غاز مميزة، خلال الساعات الماضية، إلا أن شركة الغاز أكدت أن الأمر طبيعي ولا يشكل أي خطر على المواطنين.

مصدر مسؤول بالشركة:الغاز الطبيعي أصلًا بلا رائحة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة أن الغاز الطبيعي أصلًا بلا رائحة، ولتسهيل اكتشاف أي تسرب محتمل، يتم مزجه بمادة خاصة تمنحه رائحة مميزة.

عملية ملء خزانات الرائحة

وأوضح أن ما شعر به السكان هو نتيجة عملية ملء خزانات الرائحة في بعض المناطق.

الخدمة تعمل بشكل طبيعي

وشدد المصدر على أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وطمأنتهم بأن الوضع تحت السيطرة.

ممارسات غير آمنة تؤدي إلى تسرب الغاز

توضح الشركة أن التسريبات حال حدوثها يكون سببها ممارسات غير آمنة مثل:

العبث أو التعديل في المواسير بالاستعانة بأشخاص غير مؤهلين.

ترك الموقد وشعلة الغاز سهوًا مفتوحة دون اشتعال.

استخدام أسطوانات أو مواقد بوتاجاز غير آمنة وغير مرخصة داخل أماكن تعمل بالغاز الطبيعي .

مع التسريب بسبب ماتم ذكره، يتجمع خليط من الهواء مع الغاز والبوتاجاز في المكان، وإذا وجُدت شرارة أو مصدر إشتعال تحدث موجة انفجارية لحظية تختلف شدتها حسب كمية الغاز المتسرب.

وتؤكد الشركة أن أي تسريب غاز يمكن ملاحظته بسهولة من خلال الرائحة المميزة التي تضاف للغاز الطبيعي للتنبيه، لأن الغاز الطبيعي في الأصل بلا رائحة.

وتؤكد الشركة أنها تهدف لرفع الوعي بأهمية اتباع اجراءات الأمان وتناشد السادة المواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي إتباع الإرشادات حفاظًا علي سلامتهم، من حيث عدم إجراء أي تعديلات في مواسير الغاز واجهزته بمعرفة غير المؤهلين، وتلافي الأمور السابق ذكرها.

