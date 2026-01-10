السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحماية المدنية تتدخل بعد تسرب غاز بأحد الخطوط العمومية في الشرقية

تسريب غاز شرويدة،فيتو
تسريب غاز شرويدة،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة من الاستنفار الأمني بعد حدوث تسرب غاز طبيعي بأحد الخطوط العمومية بقرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

محافظ الشرقية يتابع على مدار اليوم مواقف سيارات الأجرة ومحطات الغاز

تسرب غاز في أحد خطوط الغاز الطبيعي بالقرية

وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بورود بلاغ من أهالي قرية شرويدة بحدوث تسرب غاز في أحد خطوط الغاز الطبيعي بالقرية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

الحماية المدنية تنتقل لمكان الحادث 
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، يرافقها مسؤولو شركة الغاز الطبيعي، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط موقع التسرب، وإغلاق المحابس العمومية للخط كإجراء احترازي.

السيطرة الكاملة على التسرب في وقت قياسي
وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة الكاملة على التسرب في وقت قياسي، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين الخط، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

جارٍ استكمال أعمال الفحص والصيانة لضمان عدم تكرار الواقعة

وأكدت الجهات المعنية أن الوضع بات آمنًا تمامًا، وجارٍ استكمال أعمال الفحص والصيانة لضمان عدم تكرار الواقعة، مع التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات مشابهة حفاظًا على السلامة العامة.

شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية

شهدت بعض مناطق محافظة الشرقية،في وقت سابق خاصة الزقازيق وديرب نجم، انتشار رائحة غاز مميزة، خلال الساعات الماضية، إلا أن شركة الغاز أكدت أن الأمر طبيعي ولا يشكل أي خطر على المواطنين.

مصدر مسؤول بالشركة:الغاز الطبيعي أصلًا بلا رائحة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة أن الغاز الطبيعي أصلًا بلا رائحة، ولتسهيل اكتشاف أي تسرب محتمل، يتم مزجه بمادة خاصة تمنحه رائحة مميزة. 

عملية ملء خزانات الرائحة

وأوضح أن ما شعر به السكان هو نتيجة عملية ملء خزانات الرائحة في بعض المناطق.

الخدمة تعمل بشكل طبيعي

وشدد المصدر على أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وطمأنتهم بأن الوضع تحت السيطرة.

ممارسات غير آمنة تؤدي إلى تسرب الغاز

توضح الشركة أن التسريبات حال حدوثها يكون سببها ممارسات غير آمنة  مثل:

العبث أو التعديل في المواسير بالاستعانة بأشخاص غير مؤهلين.

ترك الموقد وشعلة الغاز سهوًا مفتوحة دون اشتعال.

 استخدام أسطوانات أو مواقد بوتاجاز غير آمنة وغير مرخصة داخل أماكن تعمل بالغاز الطبيعي  .

مع التسريب بسبب ماتم ذكره، يتجمع خليط من الهواء مع الغاز والبوتاجاز في المكان، وإذا وجُدت شرارة أو مصدر إشتعال تحدث موجة انفجارية لحظية تختلف شدتها حسب كمية الغاز المتسرب.

وتؤكد الشركة أن أي تسريب غاز يمكن ملاحظته بسهولة من خلال الرائحة المميزة التي تضاف للغاز الطبيعي للتنبيه، لأن الغاز الطبيعي  في الأصل بلا رائحة.

وتؤكد الشركة أنها تهدف لرفع الوعي بأهمية اتباع اجراءات الأمان وتناشد السادة المواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي إتباع الإرشادات حفاظًا علي سلامتهم، من حيث عدم إجراء أي تعديلات في مواسير الغاز واجهزته بمعرفة غير المؤهلين، وتلافي الأمور السابق ذكرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسريبات خطوط الغاز بالشرقية تسريب خط غاز شرويدة الزقازيق أجهزة الحماية المدنية الحماية المدنية بالشرقية حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الأهلي يضرب فاركو برباعية في كأس عاصمة مصر (صور)

تفاصيل اليوم الأول لتلقى التظلمات والطعون على رئاسة حزب الوفد

جراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث بالمخ لشاب في مستشفى 15 مايو النموذجي

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

"نحن قادمون انظروا للسماء منتصف الليل"، رسالة غامضة ترعب آلاف الإسرائيليين

المدعي العام في إيران يهدد المحتجين بعقوبة الإعدام

تعرف على دور وزارة الاتصالات فى دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني
ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

كأس أمم أفريقيا، الجزائر ونيجيريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد فوز الأحمر علي فاركو

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

"حنظلة" تنشر قائمة من 600 عنصر على ارتباط بالموساد في إيران

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

المزيد
الجريدة الرسمية