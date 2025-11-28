الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بدوي يبحث مع شركة عالمية توفير التمويل لمشروعات التعدين

التعدين،فيتو
التعدين،فيتو
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية   كريس ستافريانو، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة بوينتون ستافريانو العاملة في مجال الاستشارات المالية.

 

 

حوافز جديدة أطلقتها وزارة البترول لتشجيع الشركات التعدينية 

 شهد اللقاء التشاور حول الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن ومدى فاعلية هذه الحزمة التحفيزية في جذب الاستثمارات، وكذلك تقييم  مدى أهمية إجراء إصلاحات إضافية لضمان استقطاب التمويل اللازم، كما تم التشاور حول أفضل نماذج تمويل المشروعات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية الضخمة لمشروعات التعدين، بالإضافة إلى بحث آليات التمويل  في مجال المعادن الحيوية وجذب الاستثمارات لاستغلال هذا النوع من المعادن الضروري لتنفيذ مشروعات  الطاقة المتجددة وتنمية  الهيدروجين الأخضر.

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فانيسا هابرلاند، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوستمين، التي تُمثل تجمعًا هامًا يضم نحو 750 شركة أسترالية في جميع مجالات التعدين حيث جرى خلال اللقاء بحث سُبل ربط قطاع التعدين المصري بالخبرات الأسترالية الرائدة في مجال التنقيب عن المعادن والصناعات التعدينية، خلال زيارته الحالية لأستراليا.


وخلال اللقاء، أشاد الوزير بدور منظمة Austmine في دعم حلول الابتكار والتكنولوجيا في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم  في مجالات خفض الانبعاثات، وإدارة المياه، وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ العمليات التعدينية.

 

قطاع التعدين المصري وقدرات مميزة لخدمة المستثمرين 

وأوضح وزير البترول أن منظمة Austmine تمتلك القدرات المتميزة لخدمة قطاع التعدين في مصر، من خلال البرامج التدريبية، ونقل الخبرات بين الجانبين. 

ووجه الوزير  الدعوة رسميًا إلى منظمة Austmine لزيارة مصر، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الأسترالية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعدين، والشركات المصرية العاملة في القطاع، وذلك لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة.

من جانبها، أشادت فانيسا هابرلاند بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير الإطار التشريعي، وتحويل  هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الي هيئة اقتصادية مستقلة لتعزيز كفاءتها، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية في مصر.
 

الجريدة الرسمية