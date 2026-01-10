السبت 10 يناير 2026
خارج الحدود

المدعي العام في إيران يهدد المحتجين بعقوبة الإعدام

المظاهرات في إيران
المظاهرات في إيران
حذر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات الجارية في البلاد سيعتبر "عدوا لله"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام بموجب القانون الإيراني.

 

المدعي العام في إيران يهدد المحتجين بعقوبة الإعدام 

وفي السياق ذاته بث التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات موحدي آزاد في وقت كان فيه عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، قد لوحوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، ما يشير إلى توجه رسمي نحو تشديد القبضة الأمنية.

 

استمرار المظاهرات في إيران لأسبوعين

وتشهد إيران منذ نحو أسبوعين احتجاجات واسعة في عدة مدن اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب استياء شعبي من السياسات الحكومية.

وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة شملت اعتقالات واسعة وقيودا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد توصيف المحتجين بـ"أعداء الله" وهي تعد من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، إذ تستخدم عادة في القضايا ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد أثارت في مناسبات سابقة انتقادات دولية ومنظمات حقوقية، لما تحمله من تبعات قانونية وإنسانية جسيمة.

