"نحن قادمون انظروا للسماء منتصف الليل"، رسالة غامضة ترعب آلاف الإسرائيليين

ذكرت "القناة 12" العبرية، في تقرير لها اليوم السبت، أن آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل هاتفية مجهولة المصدر كتب فيها "نحن قادمون.. عليكم النظر إلى السماء عند منتصف الليل".

رسالة مجهولة ترعب آلاف الإسرائيليين

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن العديد من الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم في خضم التوتر بين تل أبيب وطهران.

ونشرت وسائل إعلام عبرية لقطة شاشة من الرسائل التي تلقاها الإسرائيليون على هواتفهم، حيث تضمن رقم هاتف يبدأ بالرمز "+44" هو رمز الاتصال الدولي للمملكة المتحدة.

التوتر بين إيران وإسرائيل

ويرتفع منسوب التوتر بين إسرائيل وإيران، فيما تشكل الهجمات السيبرانية جزءا من الصراع بين الطرفين.

وتأتي هذه الرسالة في خضم احتجاجات مستمرة ومتصاعدة اندلعت منذ نهاية ديسمبر 2025، وانطلقت شرارتها في البداية احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة وتدهور قيمة العملة المحلية في إيران.

وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى شغب في العديد من المدن ومواجهات مع قوات الأمن، وتبنت شعارات سياسية مناهضة للنظام.

وكانت البلاد شهدت في 8 يناير دعوات لتظاهرات جديدة بعد دعوة من رضا بهلوي نجل الشاه المخلوع.

واتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تنظيم أعمال الشغب" في البلاد، في محاولة لإضفاء طابع خارجي على الاحتجاجات الداخلية.

