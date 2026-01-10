قبل صدور قرار المعينين، اكتمال تشكيل مجلس النواب بـ 568 عضوًا منتخبًا

18 حجم الخط

أعلنت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الـ27 التي سبق إلغاء نتائجها، من محافظات المرحلة الأولى.

اكتمال تشكيل مجلس النواب 2026

ووفقًا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، تكون العملية الانتخابية قد انتهت واكتمل تشكيل مجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الثالث.

تشكيل مجلس النواب من 568 عضوًا

يشار إلى أن قانون مجلس النواب، في المادة (1) حدد عدد أعضاء المجلس، حيث تنص المادة على: يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

كيفية انتخاب مجلس النواب ما بين القائمة والفردي

كما تنص المادة (3) من قانون مجلس النواب على: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

رئيس الجمهورية يعين 28 عضوًا في مجلس النواب

ويترقب الشارع السياسي، صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد 28 من أعضاء مجلس النواب، بالفصل التشريعي الثالث، خلال الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك تفعيلًا لنص الدستور الذي ينص على حق رئيس الجمهورية في تعيين نسبة لا تجاوز الـ 5% من عدد أعضاء المجلس نصفهم من النساء.

نسبة المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية

وحدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 – ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

التساوي بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلس النواب

كما ألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

