رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الدكتور حسام المندوه الحسيني، رسميًّا بمقعد دائرة بولاق الدكرور في مجلس النواب 2026.

حسام المندوه يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب غدًا

ومن المقرر أن يتوجه النائب حسام المندوه الحسيني، إلى مجلس النواب في العاصمة الجديدة لاستلام كارنيه العضوية 2026 / 2030، حيث تنظم الأمانة العامة لمجلس النواب، حفل استقبال الأعضاء المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في جولة الإعادة.

حسام المندوه يحسم مقعد بولاق الدكرور

جاء نجاح حسام المندوه، بمقعد دائرة بولاق، بعد 3 جولات انتخابية ضمن منافسات المرحلة الأولى، حيث تمكن المرشح الفائز في كل مرة من الحصول على النسبة الأكبر من عدد الأصوات.

وعلى الرغم من أن حسام المندوه الحسيني، واجه محاولات مستميتة لإفشاله في انتخابات مجلس النواب، إلا أن أبناء الدائرة انحازوا إليه لما لمسوه من دور وجهد كبير خلال ولايته البرلمانية الأولى 2020_2025.

بصمة واضحة من الإنجازات في بولاق بتوقيع حسام المندوه

استطاع حسام المندوه، خلال عضويته مجلس النواب، من تحقيق نجاحات كبيرة لأبناء بولاق الدكرور في العديد من القطاعات، التعليمية، الصحية، الرياضية، والثقافية، من خلال الحصول على موافقات بناء وتجديد مدارس ومستشفيات ووحدات صحية، ومراكز شباب وغيرها.

ترك المرشح الفائز حسام المندوه الحسيني، بصمة حقيقية لنجاحات مختلفة، دفعت أهالي بولاق الدكرور، إلى رد الجميع والوقوف في ظهره، حتى حصل على الأصوات الأعلى أمام منافسه.

تواصل حسام المندوه الحسيني المستمر مع أهالي بولاق

حسام المندوه الحسيني، كان حريصًا على التواصل المستمر بشكل شخصي، أو من خلال مكتبه الموجود في شارع العشرين بمنطقة فيصل، والذي يستقبل المواطنين بشكل يومي على مدار الساعة، وهو الأمر الذي جعله الأقرب لقلوب أهالي بولاق الدكرور.

نجاح حسام المندوه الحسيني، لم يكن على مستوى الدائرة فحسب، بينما كان له حضور واضح في المناقشات التي جرت داخل مجلس النواب، في الجلسات العامة أو في اجتماعات اللجان النوعية.

طرح رؤى قوية في مناقشات الجلسات العامة واللجان النوعية

يتمتع المرشح الفائز وهو الأستاذ الجامعي أيضًا، بعرض رؤى مستنيرة في جميع الملفات، استطاع من خلالها لفت نظر المسؤولين المشاركين في المناقشات، للتعليق عليها، وتبني وجهات نظره في حل العديد من القضايا.

حضور لافت في لجنة التعليم بمجلس النواب

وكان الحضور الأقوى لحسام المندوه الحسيني، في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والتي ناقشت العديد من الملفات والقضايا الساخنة، وآخرها إقرار تعديل قانون التعليم، وعودة نظام البكالوريا.

حسام المندوه يتحدى محاولات التشويه

وفي جولة الإعادة تعرض حسام المندوه الحسيني، لمحاولات تشويه سواء من المرشح المنافس، وحتى من مرشحين خاسرين من أبناء دائرته، وصلت إلى حد السب والطعن، إلا أنه تمسك بخوض المنافسة بشرف، حتى تحقق الهدف بحسم مقعد بولاق الدكرور.

جولة الإعادة في 27 دائرة بـ10 محافظات

وجرت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، هي: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 داخل الجمهورية.

وتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يبلغ نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا.

تفاصيل توزيع الدوائر

وتصدرت محافظة الجيزة عدد الدوائر المشاركة في جولة الإعادة بواقع 6 دوائر و10 مقاعد، تليها محافظة المنيا بـ6 دوائر و13 مقعدًا، ثم البحيرة بـ4 دوائر و5 مقاعد، بينما تشهد محافظات الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، والإسكندرية دائرة واحدة لكل منها.

