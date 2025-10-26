من الشهر العقاري إلى المستشفى، إنجازات حسام المندوه تزين كفر طهرمس قبل انتخابات النواب (فيديو وصور)

استعرض الدكتور حسام المندوه الحسيني، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة، خلال مؤتمره الانتخابي الذي عُقد مساء اليوم في منطقة كفر طهرمس، أبرز الخدمات والمشروعات التي قدمها لأهالي المنطقة خلال فترة عضويته السابقة بالمجلس.

استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (9) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (10) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (11) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (12) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (13) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (14) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (15) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (16) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (17) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (18) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (19) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (20) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (21)

المندوه الحسيني يستعرض إنجازاته لأهالي كفر طهرمس: “لا نبتغي غير مرضاة الله”

وأشار المندوه إلى أن من بين أبرز مطالب أهالي كفر طهرمس في الدورة الماضية كان إنشاء فرع للشهر العقاري لخدمة المواطنين، موضحًا أن هذا المطلب تحقق بالفعل، حيث تم إنشاء مكتب شهر عقاري جديد إلى جانب مكتب بريد ذكي بالمنطقة، لتيسير حصول الأهالي على الخدمات دون عناء.

وقال المندوه خلال كلمته في المؤتمر: "لا نبتغي غير مرضاة الله، وقد وفقنا الله لإنشاء مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ذكي في كفر طهرمس، بعدما كان المواطنون يضطرون للذهاب إلى شارع مراد لقضاء مصالحهم ويقضون ساعات طويلة في الانتظار."

تطوير مستشفى روز اليوسف في منطقة كفر طهرمس

وأضاف المندوه أنه تم كذلك تطوير مستشفى روز اليوسف للتأمين الصحي بالمنطقة، بعد التواصل مع وزارة الصحة وتقديم طلب إحاطة بهذا الشأن، مؤكدًا أن لجنة من مجلس النواب زارت الموقع وأقرت بأحقية تطوير المستشفى لخدمة أهالي كفر طهرمس من مرضى التأمين الصحي.

استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (22) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (23) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (24) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (25) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (26) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (27) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (28) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (2) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (3) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (4) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (5) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (6)

وتابع أن الجهود أسفرت أيضًا عن إضافة عيادة صحية شاملة للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات علاجية متكاملة لجميع المواطنين.

واختتم المندوه كلمته بتوجيه التحية لأهالي كفر طهرمس قائلًا: "تحيا مصر بيكم، وكل التحية والتقدير لأهالي كفر طهرمس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.