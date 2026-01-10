السبت 10 يناير 2026
سياسة

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

ترقب لإعلان أسماء
ترقب لإعلان أسماء المعينين في مجلس النواب 2026
تشهد الساعات القليلة المقبلة، صدور قرار رئيس الجمهورية، باختيار 28 عضوا معينا في مجلس النواب 2026، بالتزامن مع قرب بدء أعمال المجلس في الفصل التشريعي الثاني.

إعلان أسماء النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية

ومن المتوقع أن يصدر القرار الجمهوري، عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة من المرحلة الأولى اليوم السبت.

50% من المعينين في مجلس النواب سيدات 

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء بشأن أسماء المعينين في مجلس النواب 2026، حيث تشير التوقعات إلى أن نصفهم من السيدات. 

تردد أسماء ضمن قرار المعينين في مجلس النواب

وترددت أسماء مثل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك اسم المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وزير العدل السابق، واللذان من المتوقع أن يكون من بينهما رئيس مجلس النواب 2026.

نسبة المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية 

وحدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على انه: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 – ألا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

التساوى بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلس النواب

كما ألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على أن: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

