مهام اللجان النقابية في المؤسسات الصحفية

تلعب اللجان النقابية في الصحف دورًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين الصحفيين وإدارات المؤسسات الصحفية، إذ تمثل الإطار الشرعي للدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للعاملين، وتسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على العدالة واحترام القوانين والمعايير الصحفية. وتُعد هذه اللجان حلقة الوصل المباشرة بين الصحفيين من جهة، ونقابة الصحفيين والإدارة من جهة أخرى.



اللجان النقابية في المؤسسات الصحفية

وتتركز المهام المهنية للجان النقابية في حماية حرية العمل الصحفي داخل المؤسسة، والدفاع عن حق الصحفي في التعبير وإبداء الرأي دون ضغوط أو تدخلات غير مهنية. كما تعمل على مواجهة أي ممارسات تمس استقلالية العمل التحريري، ومتابعة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، والتنسيق مع نقابة الصحفيين في القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والانتهاكات المهنية.





وعلى الصعيد الإداري والمالي، اللجان النقابية بمسئولية الدفاع عن الحقوق الوظيفية للعاملين، من خلال متابعة صرف الأجور والحوافز والبدلات، ومراقبة تطبيق قانون العمل ولوائح المؤسسة. كما تتدخل في حالات الفصل التعسفي أو الإيقاف غير المبرر، وتشارك في مناقشة عقود العمل، خاصة للصحفيين الجدد والمتعاقدين، بما يضمن الاستقرار الوظيفي.





وتؤدي اللجان النقابية دورًا تنظيميًا مهمًا في تعزيز العمل النقابي داخل المؤسسات الصحفية، حيث تمثل الصحفيين أمام نقابة الصحفيين والجهات الرسمية، وتنقل مطالبهم وشكاواهم بشكل منظم. كما تنظم الاجتماعات الدورية لمناقشة الأوضاع المهنية والاقتصادية، وتشرف على الانتخابات النقابية داخل المؤسسة، بما يعزز مبادئ الشفافية والديمقراطية.





ولا يغيب البعد الاجتماعي والإنساني عن عمل اللجان النقابية، إذ تسهم في دعم الصحفيين في حالات المرض أو الأزمات الطارئة، وتساند الزملاء الذين يتعرضون لمشكلات قانونية أو إنسانية. كما تعمل على تعزيز روح التضامن بين العاملين، وتدعم المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.





وفي أوقات الأزمات والنزاعات، تلعب اللجان النقابية دور الوسيط بين الإدارة والعاملين، سعيًا إلى احتواء الخلافات وحلها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التصعيد النقابي أو القانوني. وتحرص في هذا الإطار على الحفاظ على استقرار المؤسسة الصحفية، وتحقيق التوازن بين حقوق الصحفيين ومتطلبات العمل.

