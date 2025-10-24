إنجازات على الأرض، حسام المندوه يعلن تفاصيل تطوير بولاق الدكرور في مؤتمر جماهيري (فيديو وصور)

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور أنه نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن مستشفى بولاق الدكرور تم تطويرها وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بها لتلبية احتياجات المواطنين الطبية.

حسام المندوه يستعرض الخدمات التي قدمها لأهالي منطقة بولاق الدكرور

وأوضح الدكتور حسام المندوه خلال كلمته في المؤتمر الانتخابي الكبير الذي عقد بمنطقة بولاق الدكرور، أن المنطقة كانت تعاني من تكدس الطلاب داخل بعض الفصول الدراسية، وتمت مناقشة سبل الاستفادة من أراضي الإصلاح الزراعي لإنشاء مدارس جديدة تخدم أبناء بولاق وتخفف الكثافة داخل الفصول.

وأضاف أنه نجح في إعادة إنشاء كوبري “همفريس” بعد أن تمت إزالته أثناء تنفيذ محور الفريق كمال عامر، حيث تقدم بطلب رسمي للفريق كامل الوزير وتمت الموافقة بالفعل على عودة الكوبري لما يمثله من أهمية كبيرة لأهالي المنطقة في مجال التجارة والتنقل.

نجاح حسام المندوه في نقل سكان منطقة بولاق الدكرور لحدائق أكتوبر

وأشار إلى أنه تم نقل 31 أسرة كانت تقيم في "العشش" على خط السكة الحديد إلى منطقة حدائق أكتوبر بعد الحصول على موافقة وزير النقل الفريق كامل الوزير، كما تم توفير خط سير مواصلات خاص لتيسير انتقالهم، إلى جانب توفير "فرش" جديد لهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما لفت الدكتور حسام المندوه إلى أنه تم توفير العديد من الخدمات التعليمية، والمساهمة في فرش المساجد، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" داخل الدائرة.

موافقة محافظ الجيزة على تطوير شارع ناهيا

واختتم بالتأكيد على أنه حصل على موافقة محافظ الجيزة لتطبيق دراسة خاصة بتطوير شارع ناهيا من خلال إنشاء “سويقة” منظمة تضم باكيات للبائعين وعددًا من الخدمات الأخرى التي تضمن السيطرة على الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

