محافظات

انتخابات النواب، إقبال ملحوظ على لجان مدرسة الشهيد محمد أحمد بالبحيرة (صور)

توافد الناخبون على لجنة مدرسة الشهيد محمد أحمد ناصر الثانوية بنات بدائرة المحمودية بمحافظة البحيرة للمشاركة في اليوم الثاني وسط إقبال ملحوظ بجولة الإعادة بإحدى الدوائر الأربع الملغاة لانتخابات مجلس النواب.

تنافس على المقاعد الخمسة بالدوائر 10 مرشحين

وتُجرى جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: الدلنجات، الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، وتضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

الجاهزية الكاملة للمقار واللجان الانتخابية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الجاهزية الكاملة للمقار واللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة التي تجرى بها جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت صبيحة اليوم السبت 3 يناير وتستمر حتى عشية الأحد 4 يناير، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

تسهيل عملية التصويت وسير الاستحقاق الدستوري

وتواصل المحافظة جهودها لضمان إجراء جولة الإعادة في أجواء منظمة وواضحة، مع توفير ما يلزم لتسهيل عملية التصويت وسير الاستحقاق الدستوري بنزاهة وشفافية.

توفير المولدات الكهربائية الاحتياطية

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء مبكرًا من تجهيز المقار الانتخابية بتلك الدوائر بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم، بما يشمل أعمال الإضاءة والنظافة، وتهيئة المداخل، وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية، لضمان انتظام العملية الانتخابية منذ بداية ساعات التصويت، مشيرة إلى توفير بيئة وممرات آمنة داخل اللجان، مع تجهيز مظلات لحماية الناخبين من الظروف الجوية، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

