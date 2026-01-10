مصرع خمسيني أسفل عجلات نقل بأوسيم وجهود مكثفة لضبط المتهم

18 حجم الخط

لقي عامل في الخمسين من عمره مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل على الطريق الرئيسي بقرية سقيل التابعة لمركز شرطة أوسيم.

وأشارت التحريات الأولية، من خلال الاستماع لشهود العيان أن المجني عليه لقي حتفه أثناء عبوره الطريق فاصطدمت به سيارة.

وأكد شهود العيان أن سيارة نقل كان سائقها يقودها بسرعة جنونية ثم صدم الرجل، وفور ارتكابه الجريمة لاذ بالفرار، فما قام المواطنون بالاتصال بمركز شرطة أوسيم الذين انتقلوا لموقع الحادث، وتم نقل المتوفي للمستشفى وتحرر محضر الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

علي جانب آخر، أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث تصادم طريق الإسكندرية الصحراوي

كانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

