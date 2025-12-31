مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم 4 سيارات بالفيوم

18 حجم الخط

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة، بالقرب من متحف كوم أوشيم، بين 4 سيارات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تفاصيل تصادم أربع سيارات على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بتصادم عدد من السيارات على طريق الفيوم – القاهرة، بالقرب من متحف كوم أوشيم، ويوجد جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في السائقين، ما أدى إلى فقدانهم السيطرة علي السيارات، ما تسبب في تصادم 4 سيارات منهم سيارتين ملاكي وسيارتين ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع واحد وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق بعد إزالة آثار الحادث.

قرارات النيابة العامة حيال تصادم 4 سيارات

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.