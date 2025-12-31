الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم 4 سيارات بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة، بالقرب من متحف كوم أوشيم، بين 4 سيارات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تفاصيل تصادم أربع سيارات على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بتصادم عدد من السيارات على طريق الفيوم – القاهرة، بالقرب من متحف كوم أوشيم، ويوجد جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في السائقين، ما أدى إلى فقدانهم السيطرة علي السيارات، ما تسبب في تصادم 4 سيارات منهم سيارتين ملاكي وسيارتين ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع واحد وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق بعد إزالة آثار الحادث.

قرارات النيابة العامة حيال تصادم 4 سيارات

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق. 

مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"

جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة تأمين الطرق والمنافذ اختلال عجلة القيادة ادارة مرور الفيوم السرعة الزائدة النيابة المختصة حادث تصادم مشرحة مستشفي الفيوم العام مستشفي الفيوم العام مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بسور بالفيوم

إصابة شخص، الأجهزة الأمنية بالفيوم تسيطر على مشاجرة بين عائلتين

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

بعد حادث تصادم، انتظام حركة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

أمم أفريقيا، الجابون تتقدم على كوت ديفوار 1/2 في الشوط الأول

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نحتفل ببداية السنة الجديدة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل الأبراج والتنجيم والتاروت دليل على المستقبل؟ محمد المهدي يوضح (فيديو)

قصة زواج السيدة زينب ومعلومات عن زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads