هل الجدل حوله يمنح فيلم الملحد إيرادات كبيرة؟

الفن وسنينه

18 حجم الخط

حملة دعاية وترويج لا تقدر بثمن حظي بها فيلم الملحد، بعد الجدل والانقسام الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي الذي صاحبه ومازال منذ أن تم الإعلان عن تصويره كمشروع سينمائي مرورا بمراحل التصوير، ثم منعه من العرض بقرار غير معلن رسميا قبل نحو 16 شهرا..

حتى صدور الحكم النهائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مؤخرا برفض الدعاوى المقدمة والمطالبة بمنع عرضه بدور العرض السينمائي بمصر، ذاكرة أن الفيلم حاصل على التراخيص اللازمة للعرض من الرقابة على المصنفات الفنية تحت رقم 121 لسنة 2023 وهو ما اعتبرته المحكمة قرارا إداريا إيجابيًا يتيح عرضه ويدحض أي سبب لمنعه!



وعلى الفور أعلن منتج الفيلم أحمد السبكي على صفحته بموقع إنستجرام، أنه تقرر أخيرا طرح الفيلم في السينمات يوم 31 من ديسمبر الجاري ليلة رأس السنة بعد الحصول على جميع الموافقات القانونية لعرضه.



فيلم الملحد قصة وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل وبطولة كوكبة من النجوم.. أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر، تارا عماد وضيفي الشرف أحمد بدير ودرة.



يتعرض الفيلم لقضية التطرف الديني من خلال الطبيب الشاب يحيى الذي ينتمي لعائلة متشددة دينيا ووالده شيخ جماعة متطرفة، فيمر الشاب بتغيرات في معتقداته الدينية وعلى أثرها يجاهر بالإلحاد أمام الجميع.

جدل واسع وانقسام

كان فيلم الملحد قد أثار عاصفة كبيرة من الجدل والانقسام في الأوساط الصحفية والإعلامية والدينية والقانونية على السوشيال ميديا، بعد منعه فجأة من العرض قبل 3 أيام فقط من الموعد المحدد لذلك في أغسطس من العام الماضي، رغم حصوله على التصريح بالعرض من الرقابة على المصنفات الفنية.



حيث رأى المدافعون عنه أن الرافضون لمنعه وهم الأكثرية، أن المنع بمثابة ردة مفاجئة وضربة قاتلة لحرية الفن والإبداع في مصر، تنذر بعواقب خطيرة مستقبلًا، ما لم يتم الرجوع عن هذا القرار سريعا والسماح بعرض الفيلم، خاصةً وأنه قد تمت إجازته والتصريح بعرضه من الرقابة بعد 3 سنوات كاملة من المشاكل والنقاشات والتعديلات والتأجيلات.



وفي حينها اعتبر مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى أن قرار المنع أشبه بما حدث مع الأدبيين العظيمين نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي حيث منع تداول رواية أولاد حارتنا للأول ومسرحية الحسين ثائرًا للثاني.



في حين قال المعارضون للفيلم إن هذا الفيلم ليس من الفن في شيء، وإنه يسيء إلى الإسلام ويهدف إلى نشر الإلحاد في المجتمع، خاصةً بين الشباب والأجيال الجديدة. ومن ثم وجب منع عرضه نهائيا، ولهذا أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب بمنع عرضه وتداوله في مصر وخارجها، وتقدم أحدهم بإنذار لوزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى للرقابة، لتغيير إسم الفيلم الذي كما يذكر، يعطي للملحد كيانا وتواجدا لا يستحقه، ابتدعه صناع الفيلم لأسباب تجارية دعائية رخيصة.

لست مدافعا ولا معجبًا

في الحقيقة أنا لست من المعجبين بكتابات الكاتب إبراهيم عيسى رغم كونه من زملاء الدراسة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، خاصة في السنوات الأخيرة، التي غير فيها نهجه وأسلوبه وأهدافه وابتعد عن الصحافة، وتفرغ للبرامج التليفزيونية والإذاعية، والتي أطلق من خلالها الكثير من التصريحات المثيرة للجدل..

لاسيما التي تتعلق بالإسلام وثوابته وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعجزة الإسراء والمعراج وضد بعض علماء الحديث كالبخاري، كذلك أرى أنه ليس متميزا في كتابة السيناريو والحوار السينمائيين وأعماله السابقة خير دليل على ذلك.

ولكن رغم كل ذلك كنت رافضًا لمنع عرض فيلم الملحد وكتبت أكثر من مقال على هذا النحو في ذلك الحين، ولا مع منع عرض أي فيلم طالما حصل على موافقة وإجازة الرقابة وفقًا لمعاييرها وضوابطها وقوانينها.

هل يحصد الفيلم إيرادات كبيرة؟

أخيرا ولكن بعد كل هذا الجدل الواسع والآراء المتباينة حول منع عرض الفيلم، والتعليقات الإيجابية الكثيرة التي أطلقها العديد من الفنانين والكتاب والنقاد ترحيبًا بحكم محكمة القضاء الإداري برفض كل الدعاوى القضائية لمنع عرض الفيلم..

ومن هؤلاء الفنانة بشرى التي علقت على هذا الحكم على صفحتها بإنستجرام قائلة: هذا خبر تاريخي وهو ما يمثل دعاية لا مثيل لها لم تحدث لفيلم منذ سنوات طويلة؟هل سيكون مستوى الفيلم من التميز على قدر هذا الجدل والدعاية وهل سيستفيد من هذه الدعاية ويحصد الإيرادات الضخمة في شباك التذاكر؟

هذا ما سنعرفه عند طرح الفيلم بدور العرض السينمائية ليلة رأس السنة إن شاء الله وكل عام وحضراتكم بألف خير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.