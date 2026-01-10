وزير التموين: «سوق اليوم الواحد» بالمنيا يستمر بعد رمضان

18 حجم الخط

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض سوق اليوم الواحد في المنيا مستمر حتى ما بعد شهر رمضان الكريم لتوفير احتياجات الأسرة من السلع الأساسية بأسعار منخفضة.

جولة وزير التموين بمحافظة المنيا

وأكد وزير التموين خلال تفقد سوق اليوم الواحد فيمحافظة المنيا بحضور المحافظ اللواء عماد كدواني، على أن الأسعار داخل المعرض أقل مقارنة بأسعار المنتجات المعروضة خارجه.

وأوضح أنه جرى التعرف على رأي المحافظ بشأن مدى ملاءمة المعرض للمكان المقام فيه، موجهًا الشكر على التعاون المثمر مع محافظ المنيا.

وأعرب وزير التموين عن أمله في أن يسعد أهالي محافظة المنيا بهذا المعرض، الذي يمثل مصدر فخر واعتزاز للجميع.

من جهته قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إن وزارة التموين تُعد الداعم الأساسي والوحيد في محافظة المنيا، موضحًا أن توفير السلع التموينية هو ثمرة لجهود كبيرة.

افتتاح معرض سوق اليوم الواحد بمحافظة المنيا

وأشار إلى أن إقامة هذا المعرض بعيدًا عن الكتل السكنية في بعض المناطق يُعد مكسبًا حقيقيًا، خاصة في المدن والمناطق التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات، لما لذلك من أثر إيجابي على المواطنين.

وأضاف محافظ المنيا أن هذا النوع من المعارض سيتم تعميمه في مختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، وبما يحقق الخير للجميع، مؤكدًا أن استمرار هذه المعارض سيكون سببًا مباشرًا في تخفيض الأسعار، مع العمل على خفضها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اختيار الموقع يُعد مناسبًا للتجار، إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التموين، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو مراعاة مستقبل المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وهو ما ينعكس على أرض الواقع..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.