روتين العناية بالبشرة للفتيات خلال الامتحانات، خطوات بسيطة رغم التوتر

روتين العناية بالبشرة للفتيات خلال الامتحانات، تُعد فترة الامتحانات من أكثر الفترات ضغطًا على الفتيات، ليس فقط على المستوى النفسي والعقلي، بل أيضًا على صحة البشرة.



فالسهر الطويل، التوتر، قلة شرب الماء، الاعتماد على الوجبات السريعة، وكثرة المنبهات، كلها عوامل تنعكس سريعًا على نضارة الوجه، فتظهر الهالات السوداء، البثور، الجفاف أو زيادة الإفرازات الدهنية.



لذلك، يصبح الالتزام بروتين عناية بسيط وذكي ضرورة، للحفاظ على صحة البشرة دون إهدار الوقت أو الجهد، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: فهم تأثير الامتحانات في البشرة

خلال الامتحانات يفرز الجسم هرمون الكورتيزول نتيجة التوتر، وهو هرمون يؤدي إلى:



زيادة إفراز الدهون في البشرة الدهنية والمختلطة.

ظهور الحبوب المفاجئة.

شحوب البشرة وفقدان نضارتها.

تفاقم الهالات السوداء والانتفاخ أسفل العين.

كما أن السهر يقلل من تجدد خلايا الجلد، ما يجعل البشرة تبدو مرهقة وباهتة. لذا فإن التعامل مع البشرة خلال هذه الفترة يجب أن يكون بلطف وانتظام.



ثانيًا: روتين صباحي بسيط قبل المذاكرة أو الامتحان

1. تنظيف البشرة بلطف

يُفضل استخدام غسول خفيف مناسب لنوع البشرة، خالٍ من الكحول والعطور القوية. تنظيف الوجه صباحًا يزيل الدهون المتراكمة خلال النوم ويمنح البشرة إحساسًا بالانتعاش.



2. ترطيب أساسي لا غنى عنه

كثير من الفتيات يتجاهلن الترطيب ظنًا أنه غير ضروري، لكن الترطيب يحمي البشرة من الجفاف ويقلل من إفراز الدهون الزائدة. اختاري كريمًا خفيف القوام سريع الامتصاص.



3. كريم العين للهالات والتعب

استخدام كريم عين يحتوي على الكافيين أو جل الصبار يساعد على تقليل الانتفاخ والهالات، خاصة مع قلة النوم.



4. واقي الشمس حتى في أيام الدراسة

إذا كنتِ تخرجين صباحًا، فواقي الشمس ضروري لحماية البشرة من الإجهاد الضوئي الذي يزيد من التصبغات والإجهاد العام للبشرة.

خطوات العناية بالبشرة



ثالثًا: العناية بالبشرة أثناء المذاكرة

خلال ساعات المذاكرة الطويلة، يمكن دعم البشرة ببعض العادات البسيطة:

غسل الوجه بالماء الفاتر مرة واحدة إذا شعرتِ بإرهاق أو دهون زائدة.

تجنب لمس الوجه كثيرًا حتى لا تنتقل البكتيريا.

استخدام مناديل ورقية بدلًا من لمس البشرة باليد.

كما يُنصح بتهوية الغرفة جيدًا لأن الهواء الجاف والمغلق يؤثر سلبًا على الجلد.



رابعًا: روتين مسائي لاستعادة نضارة البشرة

1. تنظيف عميق ولطيف

في نهاية اليوم، يجب تنظيف البشرة جيدًا لإزالة الأتربة والدهون وبقايا واقي الشمس. يمكن استخدام الغسول نفسه أو ماء ميسيلار للبشرة الحساسة.



2. التونر (اختياري)

إذا كانت بشرتك تتحمله، يمكن استخدام تونر خفيف يساعد على تهدئة البشرة وغلق المسام.



3. سيروم أو زيت طبيعي

خلال الامتحانات يُفضل استخدام مكونات بسيطة مثل:

سيروم فيتامين C للنضارة.

جل الألوفيرا لتهدئة البشرة.

نقطتين من زيت اللوز أو الورد للبشرة الجافة.



4. ترطيب ليلي مكثف

اختاري كريمًا ليليًا مغذيًا يعوض البشرة عن الإرهاق، ففترة النوم هي الوقت الذهبي لتجدد الخلايا.

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة



خامسًا: ماسكات سريعة مرة أو مرتين أسبوعيًا

لا تحتاجين إلى ماسكات معقدة خلال الامتحانات، بل يكفي:

ماسك الزبادي والعسل للترطيب.

ماسك الخيار أو ماء الورد لتهدئة البشرة.

ماسك الشوفان للبشرة الحساسة والمجهدة.

تُترك هذه الماسكات من 10 إلى 15 دقيقة فقط، دون استنزاف الوقت.



سادسًا: التغذية وشرب الماء جزء من روتين البشرة

لا يمكن فصل العناية بالبشرة عن التغذية:

شرب 6–8 أكواب ماء يوميًا يحافظ على نضارة البشرة.

الإكثار من الفواكه مثل البرتقال والتفاح.

التقليل من السكريات والمشروبات الغازية.

عدم الإفراط في القهوة، لأنها تزيد من جفاف البشرة والهالات.



سابعًا: أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء الامتحانات

النوم بالمكياج مهما كان الإرهاق.

استخدام منتجات جديدة غير مجربة.

الإكثار من تقشير البشرة.

إهمال النوم تمامًا بحجة المذاكرة.



أخيرًا: الجمال يبدأ بالراحة النفسية

البشرة مرآة للحالة النفسية، وكلما منحتِ نفسكِ فترات راحة قصيرة، وتنفسًا عميقًا، ونومًا كافيًا قدر الإمكان، انعكس ذلك مباشرة على مظهرك.

روتين العناية بالبشرة خلال الامتحانات لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى وعي وبساطة واستمرارية، لتخرج الفتاة من هذه الفترة ببشرة صحية وإحساس أفضل بالثقة والراحة.

