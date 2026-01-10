الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفض دور الانعقاد لمجلس النواب.. يوجه الحكومة بالتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًّا.. يهنئ البابا والأقباط بعيد الميلاد.. ويستقبل وزير الخارجية السعودي ووفد الفيفا

18 حجم الخط

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

تعيين شريف خشبة - نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

وجاء نص قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2026، كالتالي: يعين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة - نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، ويعمل به من تاریخ 2026/1/1.

فض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشعريعى الثاني لمجلس النواب

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قــرارًا رقم 11 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومن أبرزها خدمات الجيل الخامس للمحمول، والتي تُمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات وتعزيزًا لجودة وسرعات الشبكة في مختلف المناطق، كذلك خدمة WiFi Calling التي نجحت في تحسين جودة المكالمات، خاصة في المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية، بالإضافة إلى افتتاح المركز الوطني لمُراقبة استخدامات الطيف الترددي الذي يُعد إضافة نوعية للبنية الأساسية الوطنية في مجال إدارة ومُراقبة الطيف الترددي باِستخدام أحدث منظومات المُراقبة اللاسلكية، حيث يضُم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة، بغرض قياس إشغالات الطيف الترددي بدقة عالية.

قطاع الاتصالات

وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة دعم واستمرار تطوير شبكات المحمول بمصر، وعملية تغطية الإنترنت وخدمات المحمول الأخرى، بجميع المدن والقرى والمناطق الضعيفة، للوصول إلى خدمات عالية الجودة بكل المناطق، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت في هذا الإطار على أن قطاع الاتصالات تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى 6%.

تطوير شبكات المحمول

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال شبكة الألياف الضوئية محل الشبكة النحاسية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية. من ناحيته، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط القطاع وأداء دوره التنموي والخدمي، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.

تطوير صناعة الاتصالات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد في نهاية الاجتماع على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات، ومُواجهة التحديات المُرتبطة بالتصنيع المحلي، موجهًا بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.

كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة

كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن أى مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين”.

الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية الجديدة: “أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد”.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم الثلاثاء الماضي 6 يناير الجاري حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- الحمد لله منذ عام 2015 ونحن نحتفل معا بعيد الميلاد المجيد

- أقدم التهنئة للجميع وعيد سعيد علينا كلنا وربنا يحفظنا ويجعل دائما أيامنا أعياد وأفراح

- كل عام والبابا تواضروس والإخوة الأقباط بخير وسلام

- حجم المحبة بين المصريين يزيد يوما بعد يوم منذ 2015

- قداسة البابا له تقدير كبير ولشخصه العظيم وله مكانه كبيرة

- لن نسمح لأحد بأن يفرق بنا

- إنشاء الله عام 2026 يكون عام خير علينا وأفضل على المصريين

- أى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد

- أدعو المصريين لعدم القلق

رسائل السيسي لـ وزير خارجية السعودية ووفد الفيفا والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالترحيب بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا الثقة الكبيرة التي توليها الدولة المصرية في كفاءتها وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيّما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة.

السيسي يؤكد أن الدولة المصرية سوف توفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد

كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية سوف توفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبدت، من جانبها، تقديرها البالغ للرئيس، مؤكدة على دور مصر المحوري وجهودها البارزة في مكافحة التصحر، والتي تتمثل في قاعدة عريضة من مشروعات الاستصلاح الزراعي، بالرغم من التحدي الكبير الخاص بندرة المياه.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

كما أعربت عن التقدير لالتزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتقديم التقارير الوطنية في موعدها، ووضع أهداف طوعية لإعادة تأهيل الأراضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من فرص توطيد العلاقات بين مصر وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، وكذا آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، بما يُعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو ٢٠٢٦، والذي ضم فابيو كانافارو لاعب كرة القدم السابق بمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام ٢٠٠٦، وخافيير اجناسيو سيبي بيرديفسكى المدير بمقر الفيفا بزيورخ، وسيباستيان فيريو مدير جولة كأس العالم، والكساندروس كافاسيلاس نائب رئيس الشركة الراعية كوكاكولا لعمليات نيجيريا وشمال أفريقيا، وحنا حداد مدير عام الشركة الراعية في مصر والسودان، كما حضر من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأتي في إطار جولة كأس العالم، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر ٣٠ دولة و٧٥ محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم الأصلي، وتُعد هذه الجولة جزءً من الاحتفال بمرور عشرين عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، المنصة الدولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس رحب بزيارة وفد الفيفا إلى مصر، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون المحطة الثانية لجولة كأس العالم يعكس مكانتها على خريطة الأحداث الرياضية العالمية، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعزيز التفاعل الجماهيري مع الفعاليات العالمية الكبرى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعرب عن تقديره لعقد اللقاء مع الرئيس، مشيدين بما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تحقق النسخة القادمة من كأس العالم نجاحًا كبيرًا، خاصة مع كونها الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، متمنيًا أن يحقق المنتخب المصري لكرة القدم نتائج إيجابية، وأن تستضيف مصر مستقبلًا بطولة كأس العالم لكرة القدم.

السيسي يستقبل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

التنسيق المصري السعودي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة.

وأكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، ومرحبًا بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، كما شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة.

ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس مؤكدًا حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيدًا على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة. وفي ذات السياق، ثمن الرئيس جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.