الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل سلبي بين ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
18 حجم الخط

الكلاسيكو، يتعادل فريق ريال مدريد مع غريمه برشلونة، سلبيًا بعد مرور 15 دقيقة من الكلاسيكو الذي يجمعهما اليوم الأحد، على ملعب الإنماء، بالسعودية في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

وبدأ ريال مدريد مباراة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - جولر - فينيسيوس جونيور

ويغيب عن ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، اللاعب إبراهيم دياز نظرًا لتواجده رفقة منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق بعد الخسارة أمام زد

ريال مدريد وبرشلونة بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإسباني

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

فيما بدأ برشلونة ضد ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

مباراة برشلونة وريال مدريد بالسوبر

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثاني على البارسا هذا الموسم بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي بالديربي أمام خصمه أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ريال مدريد ريال مدريد وبرشلونة كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني

مواد متعلقة

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق بعد الخسارة أمام زد

ريال مدريد وبرشلونة بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإسباني

أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد بكأس العاصمة

نجوم المنتخب على شواطئ المغرب بعد التأهل لـ نصف نهائي أمم أفريقيا

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

زد يواصل التقدم على الزمالك 1-0 بعد مرور 75 دقيقة

الزمالك يبحث عن هدف التعادل أمام زد بعد مرور 65 دقيقة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق بعد الخسارة أمام زد

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

عضو اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة السنغال بأمم أفريقيا

مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون

أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد بكأس العاصمة

كأس عاصمة مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج لهذه الأسباب

هل الاكتئاب دليل على ضعف الإيمان؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية