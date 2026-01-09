الجمعة 09 يناير 2026
مباراة وحيدة أدارها مصطفى غربال للفراعنة قبل مواجهة كوت ديفوار بـ الكان

مصطفى غربال
مصطفى غربال
 تعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار هي الأولى التي يديرها الجزائري مصطفي غربال لمنتخب مصر، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والثانية بشكل عام للفراعنة.

قصة مباراة أدارها غربال للفراعنة قبل مواجهة كوت ديفوار

 ولم يسبق للجزائري مصطفى غربال إدارة أي مباراة أحد طرفيها منتخب مصر، سوى تلك التي جمعته مع منتخب السنغال، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي أقيمت في داكار.

وانتهت المباراة وقتها الأصلي بفوز السنغال 1-0، لتصبح النتيجة الإجمالية لمواجهتي الذهاب والإياب 1-1، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للسنغال في النهاية.

وأشهر مصطفى غربال في مباراة مصر ضد السنغال 5 إنذارات للاعبي منتخب مصر، بينهم 3 يتواجدون بالقائمة الحالية وهم رامي ربيعة، أحمد فتوح، مصطفى محمد.

صافرة غربال مع الأندية المصرية

وسبق للجزائري مصطفي غربال إدارة أكثر من مباراة طرفها الأندية المصرية.

وأدار غربال للنادي الأهلي 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ضمنها نهائي القرن ضد الزمالك وحقق الأهلي الفوز في 3  مباريات والتعادل  مباراة.


كما أدار غربال مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية، وخسرها الأحمر في نسخة 2023.

كما أدار مباراة  في السوبر المصري خسرها الأحمر بركلات الترجيح.

 

وأدار مصطفى غربال لنادي الزمالك، مباراتين في دوري أبطال أفريقيا (منها نهائي القرن)، وخسر المباراتين.


كما أدار مباراتين للزمالك في الكونفدرالية ضد مودرن والمصري، آخرهم في منتصف ديسمبر الماضي، فاز في واحدة وتعادل بالأخرى.

 

وأدار للنادي لمصري: مباراتان في الكونفدرالية، تعادل في واحدة وخسر في الأخري.

كما أدار لمودرن سبورت: 3 مباريات في الكونفدرالية، وحقق مودرن فوز في مباراة  وتعادلين.

