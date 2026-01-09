الجمعة 09 يناير 2026
عصام كامل

حسام حسن يوضح نقاط القوة في منتخب كوت ديفوار بربع نهائي أمم أفريقيا

حسام حسن، فيتو
أكد حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر، أن كوت ديفوار، منتخب كبير ولديه عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي المقام حاليا: “احتراف عدد كبير من اللاعبين في الخارج بكوت ديفوار ساعد أكثر على قوة وصلابة منتخبهم خصوصا في الناحية الهجومية، ولكن كل ما يشغلنا هو الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “وجود إبراهيم حسن معي في جهاز المنتخب ساعدني كثيرا في استمرار مهامي الفنية”.

وأضاف: “المدرب الوطني بالنسبة لمنتخبي مصر وكوت ديفوار هما الأنسب ومعنا وليد الركراكي مدرب المغرب، ولديهم احساس وطني أكثر ويعلم ظروف البلد والمنتخبات”.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا اليوم على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، التي تحتضن معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

