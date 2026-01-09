الأهلي يكتسح بالم هيلز 8ـ0 في دوري الكرة النسائية

18 حجم الخط

حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق بالم هيلز، بنتيجة 8ـ0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن بطولة الدوري الممتاز منافسات بالجولة السادسة عشرة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بالم هيلز، اليوم الجمعة، ضمن بطولة الدوري الممتاز منافسات بالجولة السادسة عشرة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

تشكيل سيدات الأهلي أمام بالم هيلز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر ومنة طارق ونور يوسف وأشرقت عادل وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

وجلست على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وسارة كرد وأسماء علي وهنا عثمان وكاميليا الديب ولوجين مدحت ونادين محمد وسارة خالد وأمنية سمير.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية

نظام دوري الكرة النسائية

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.