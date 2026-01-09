الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

ثنائي الأهلي يواصل البرنامج التأهيلي خلال مران اليوم

أشرف بن شرقي ومحمد
أشرف بن شرقي ومحمد شريف
واصل الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد شريف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم، في إطار الاستعدادات للمواجهات المقبلة.

وخاض اللاعبان تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج الموضوع لهما من أجل التعافي الكامل من الإصابة التي لحقت بهم في وقت سابق. 

ويواصل النادي الأهلي تدريبات على ملعب مختار التتش، استعدادًا لخوض مباراة فاركو التي تجمع الفريقين يوم السبت القادم، في إطار ‏منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

