وديا، غزل المحلة يفوز على كفر الشيخ بثنائية استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره كفر الشيخ بنتيجة 2ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل، في الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

تعادل فريق المقاولون مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس الرابطة.

وتقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة في الدقيقة 60، ثم تعادل المقاولون العرب عن طريق عبد الناصر في الدقيقة 73.

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

