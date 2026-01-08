الخميس 08 يناير 2026
الغرف التجارية: مبادرات لخفض أسعار السلع بحلول شهر رمضان

خفض أسعار السلع بحلول
خفض أسعار السلع بحلول شهر رمضان
أسعار السلع، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المواطن المصري بدأ يشعر بتحسن ملموس في مستوى معيشته مع اقتراب معدل التضخم من الرقم الأحادي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن شهد التضخم مستويات مرتفعة في الفترة السابقة.

انخفاض الأسعار وتراجع التضخم جزء من منظومة متكاملة لدعم المستهلك

وأوضح الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن انخفاض الأسعار وتراجع التضخم يشكلان جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء المعيشية على الأسر.

شبكة الحماية الاجتماعية تعزز الاستقرار المعيشي للمواطن

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى الدور الكبير الذي تلعبه شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، سواء عبر دعم الأسر الأولى بالرعاية أو تقديم السلع التموينية المدعومة لملايين الأسر، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكل عاملًا أساسيًا في استقرار القدرة الشرائية للمواطن.

التوليفة بين انخفاض الأسعار والدعم النقدي توفر راحة للأسر

وأضاف الدكتور علاء عز أن التركيبة بين انخفاض الأسعار، والدعم النقدي، وتوفير السلع الأساسية تمنح الأسر القدرة على تلبية احتياجاتها بسهولة وراحة أكبر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين.

مبادرات رمضان لتعزيز القدرة الشرائية للأسر

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن حلول شهر رمضان المبارك تواكبها مبادرات متنوعة لتقديم السلع بأسعار مخفضة، سواء من خلال العروض التنافسية للمنتجين أو المبادرات التي تنفذها الغرف التجارية على مستوى المحافظات، وهو ما يعزز قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها بأفضل الأسعار ويضمن أسرة سعيدة ومستقرة اقتصاديًا.

الغرف التجارية اسعار السلع شهر رمضان الدعم النقدي السلع الأساسية شبكة الحماية الاجتماعية

