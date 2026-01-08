محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة وموقف السيارات (صور)

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي بجديلة بمدينة المنصورة، وموقف السيارات بجديلة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على العيادة.

انضباط العمل وتقديم أفضل خدمة

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف لكافة أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالعيادة، لضمان انضباط العمل وسرعة تلبية احتياجات المرضى، مؤكدًا على حسن استقبال المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم في بيئة آمنة ومُنظمة.

استمرار متابعة توفير جميع أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية

وتفقد اللواء مرزوق أقسام العيادة المختلفة والصيدلية، واطمأن بنفسه على توافر الأدوية اللازمة، خاصة حقن "الأنسولين" اللازمة للمرضى والمترددين، حرصًا على سلامتهم، موجّهًا بضرورة استمرار متابعة توفير جميع أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وسرعة التعامل مع أي نواقص قد تظهر لضمان استمرارية الخدمة بالمستوى اللائق.

الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحي

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة شكواهم ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

كما وجّه المحافظ، الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحي بالدقهلية، بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمرور المستمر على العيادات والمستشفيات التابعة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تواجه المنظومة الصحية.

وفي ختام زيارته، أكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

جولة صباحية مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة

كما قام المحافظ جولاته بتفقد مفاجئة على موقف السيارات في جديلة بالمنصورة، وأكد أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

وحرص محافظ الدقهلية على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في موقف سيارات الركوب بجديلة، والتأكد من انتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم.

منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين

وأكد أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

وخلال تفقد، محافظ الدقهلية موقف جديلة، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم

رفع أي إشغالات من محيط الموقف

ووجه خلال تفقده الموقف برفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية، وأكد ان إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط، بحضور الأستاذ محمد محمود مدير إدارة مواقف حي شرق المنصورة، ومسئولي الحي.

