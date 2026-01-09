قبل صدور القرار، هل يوجد فرق بين نواب البرلمان المعينين والمنتخبين؟

الجمعة 09 يناير 2026
تشهد الساعات المقبلة صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب 2026، ومع اقتراب صدور القرار يتساءل عدد كبير من المتابعين للمشهد السياسى عن الفرق بين النائب المنتخب والنائب المعين.

بدورها ترصد فيتو نصوص قانون مجلس النواب، كافة الضوابط والشروط الخاصة بالنواب المعينين.

الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلس النواب

كان قد أكد قانون مجلس النواب، المساواة بين عضو المجلس المنتخب والمعين في الحقوق والواجبات.

وجاء ذلك في المادة التي تلزم بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) من قانون مجلس النواب على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

إعلان أسماء النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية

يشار إلى أنه عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، ينتظر المجلس الجديد الإعلان عن أسماء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وعددهم 28 عضوًا عقب اكتمال تشكيل النواب المنتخبين.

نسبة المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية 

وحدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 – ألا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

