تفاصيل وعد نجم نيجيريا لزملائه بدفع المكافآت قبل مباراة الجزائر

كشف ويلفريد نديدي، قائد منتخب نيجيريا، عن وعده للاعبين بشأن المكافآت قبل مواجهة الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب نيجيريا أمام الجزائر، غدًا السبت في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.



وقال نديدي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لا أريد أن تؤثر هذه المكافآت غير المدفوعة على استعداداتنا، أخبرت اللاعبين والطاقم التقني بأنني سأدفعها شخصيًا إذا لم يحصلوا عليها".

وأضاف: "أحث الفريق على التدرب وخوض مباراة الجزائر، فعلت ذلك منذ مباراتنا الثانية في البطولة".

وأتم: "لقد قطعت وعدًا على اللاعبين والطاقم التقني بأنني سأدفع المكافآت لهم إذا لم تلتزم السلطات بذلك قبل يوم السبت (مباراة الجزائر)".

وهدد لاعبو منتخب نيجيريا، بعدم خوض مباراة الجزائر، بسبب عدم تلقيهم مكافآت الفوز في المباريات الماضية بالبطولة.

وكشفت دوريس أزوك أنيت، وزيرة المالية النيجيرية، عن حل أزمة مستحقات لاعبي المنتخب، قبل مواجهة الجزائر المرتقبة.

وكتبت وزيرة المالية عبر حسابها: "يسرني أن أقدم لكم آخر المستجدات بشأن التقدم الإداري المتعلق بمكافآت لاعبي منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، لقد نجحت الحكومة الفيدرالية والبنك المركزي النيجيري في تبسيط إجراءات صرف العملات الأجنبية لضمان حصول لاعبينا على مستحقاتهم دون أي تأخير. وسيتم تبسيط هذه الإجراءات بشكل كامل في المستقبل لضمان صرف أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

