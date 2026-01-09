الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل وعد نجم نيجيريا لزملائه بدفع المكافآت قبل مباراة الجزائر

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
18 حجم الخط

كشف ويلفريد نديدي، قائد منتخب نيجيريا، عن وعده للاعبين بشأن المكافآت قبل مواجهة الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب نيجيريا أمام الجزائر، غدًا السبت في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.
 

وقال نديدي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لا أريد أن تؤثر هذه المكافآت غير المدفوعة على استعداداتنا، أخبرت اللاعبين والطاقم التقني بأنني سأدفعها شخصيًا إذا لم يحصلوا عليها".
وأضاف: "أحث الفريق على التدرب وخوض مباراة الجزائر، فعلت ذلك منذ مباراتنا الثانية في البطولة".

وأتم: "لقد قطعت وعدًا على اللاعبين والطاقم التقني بأنني سأدفع المكافآت لهم إذا لم تلتزم السلطات بذلك قبل يوم السبت (مباراة الجزائر)".

وهدد لاعبو منتخب نيجيريا، بعدم خوض مباراة الجزائر، بسبب عدم تلقيهم مكافآت الفوز في المباريات الماضية بالبطولة.

وكشفت دوريس أزوك أنيت، وزيرة المالية النيجيرية، عن حل أزمة مستحقات لاعبي المنتخب، قبل مواجهة الجزائر المرتقبة.

وكتبت وزيرة المالية عبر حسابها: "يسرني أن أقدم لكم آخر المستجدات بشأن التقدم الإداري المتعلق بمكافآت لاعبي منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، لقد نجحت الحكومة الفيدرالية والبنك المركزي النيجيري في تبسيط إجراءات صرف العملات الأجنبية لضمان حصول لاعبينا على مستحقاتهم دون أي تأخير. وسيتم تبسيط هذه الإجراءات بشكل كامل في المستقبل لضمان صرف أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيجيريا أمم إفريقيا الجزائر

مواد متعلقة

عقدة تاريخية تواجه مالي أمام السنغال قبل صدام ربع النهائي لأمم أفريقيا

أزمة عاصفة تضرب معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر في ربع نهائي أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

خدمات

المزيد

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية