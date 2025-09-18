الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظ الدقهلية يتفقد إزالة الإشغالات من شوارع حي غرب المنصورة

تشهد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حملات وأعمال مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة الأتربة وخاصة بشارع الجلاء، والسكة الجديدة وجهود لتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين. 

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة 

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الشوارع والميادين بنطاق حي غرب المنصورة، شملت شارع الجلاء، وشارع بورسعيد، والجمهورية، والسكة الجديدة، وحسين بك، والمشاية، لمتابعة الحالة العامة ومعدلات الأداء خاصة في ملفي النظافة ورفع الإشغالات، في إطار جولاته اليومية المفاجئة في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة.

تكثيف أعمال منع الإشغالات في مختلف شوارع الحي

وخلال جولته، وجه محافظ الدقهلية الي محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال منع الإشغالات في مختلف شوارع الحي، وخاصة شارع الجلاء، ودراسة توفير أماكن بديلة لـ الباعة الجائلين بشارع السكة الجديدة، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير بالشوارع ومنع المحلات من التعدي على الشارع العام، ومتابعة عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك في حضور  طارق جاد وأحمد عرفة، نواب رئيس الحي، ووليد حلمي مدير النظافة.

وتفقد محافظ الدقهلية شارع المشاية، وكلف رئيس الحى بالمتابعة اليومية لرفع الأتربة من جانبي الشارع وصيانة ودهان البردورات، كما وجه باستمرار المتابعة اليومية لأعمال رفع أي تجمعات وتراكمات للقمامة، مؤكدًا أن تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات من أولويات العمل التنفيذي، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتيسر قضاءهم لمصالحهم في مختلف القطاعات، من خلال تيسير حركة السير والمرور.

محافظ الدقهلية يتابع رفع الإشغالات وأعمال النظافة بشوارع المنصورة

تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول تطفو فوق مياه النيل في الدقهلية

وحرص محافظ الدقهلية خلال جولته على الاستماع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، واطمأن بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا رؤساء الأحياء والمدن بضرورة التفاعل السريع مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، مؤكدا أن المواطن هو محور الاهتمام في كل ما يتم من أعمال، وأتابع ميدانيًا لضمان تقديم خدمات لائقة بأبناء الدقهلية، وقد حرص المحافظ خلال جولته

