رياضة

أول تعليق من عبد الواحد السيد بعد اعتذاره عن منصبه بالبنك الأهلي

وافقت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، على الاعتذار الذي تقدم به عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه وذلك لظروف خاصة به.

ووجّهت إدارة البنك الأهلي الشكر على الجهد الكبير الذي بذله خلال فترة توليه المسؤولية متمنيةً له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

تعليق عبد الواحد السيد 

وكتب عبد الواحد السيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “تقدّمت اليوم باعتذار رسمي إلى اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن عدم الاستمرار في منصبي خلال الفترة الحالية”.

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر إلى مجلس إدارة النادي، وجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن الرمادي المحترم، متمنيًا التوفيق لنادي البنك الأهلي في المرحلة المقبل.

واتم: “لا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة النادي، ولا سيما أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الذي كان داعمًا ومساندًا للفريق وللجهاز الفني ومحمد عبد المنعم المشرف على الكرة”.

فيما يواصل فريق البنك الأهلي استعداداته لمواجهة النادي الإسماعيلي، المقررة مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث.

آخر تطورات انتقال عمرو الجزار للأهلي 

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مقرب من عمرو الجزار، لاعب فريق البنك الأهلي، عن ترحيب اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله دائرة المرشحين لتدعيم الخط الدفاعي للفريق الأحمر.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز الدفاع، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم هذا المركز بعد طلب ييس توروب مدرب الفريق، وهو ما وضع الجزار ضمن الخيارات المطروحة على طاولة بالنادي.

وكان الجزار قريبا من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حينما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة، إلا أن المفاوضات  تعثرت حينها، قبل أن ينتقل اللاعب لاحقا إلى نادي البنك الأهلي.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يمانع خطوة الانتقال إلى الأهلي، ويرحب بارتداء القميص الأحمر حال حسم المفاوضات بشكل رسمي بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

عبد الواحد السيد عبد الواحد السيد مدير الكرة فريق البنك الأهلي كأس عاصمة مصر

الجريدة الرسمية