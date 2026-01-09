ملامح التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، على تشكيل الفراعنة أمام نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

ويغيب عن اللقاء محمد حمدي لاعب المنتخب الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي أمام بنين، بينما لم يتحدد مصير مشاركة محمود تريزيجية لاعب الفراعنة في اللقاء.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

ومن المتوقع أن يدفع حسام حسن المدير الفني للمنتخب بتشكيل هجومي أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الوسط: رامي ربيعة ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتوح

خط الدفاع: مروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في بطولات كأس الأمم الأفريقية:

عدد المباريات: 11

فوز مصر: 8

فوز كوت ديفوار: 1

التعادل: 2

أهداف مصر: 23

أهداف كوت ديفوار: 10

(السودان 1970)

مصر (3) – (1) كوت ديفوار - مباراة المركز الثالث

(مصر 1974)

مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(نيجيريا 1980)

مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(كوت ديفوار 1984)

مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(مصر 1986)

مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(الجزائر 1990)

مصر (1) – (3) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(بوركينا فاسو 1998)

مصر (5) – (4) كوت ديفوار – الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح.

(مصر 2006)

مصر (3) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

مصر (4) – (2) كوت ديفوار – المباراة النهائية

(غانا 2008)

مصر (4) – (1) كوت ديفوار – الدور قبل النهائي

(الكاميرون 2021)

مصر (5) – (4) كوت ديفوار – دور الـ16 (ركلات الترجيح).

