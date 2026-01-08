الخميس 08 يناير 2026
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في مواجهة نارية أمام منتخب مصر، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وفاز منتخب كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد مراكش في ثمن نهائي الكان.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

وكان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب كوت ديفوار، فيتو
منتخب كوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

 تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا  
 

 تردد قناة TNT المغربية


التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
 

تردد قناة الجزائرية الأرضية 

 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح.

 

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في بطولات كأس الأمم الأفريقية:

عدد المباريات: 11

فوز مصر: 8

فوز كوت ديفوار: 1

التعادل: 2

أهداف مصر: 23

أهداف كوت ديفوار: 10

 

(السودان 1970)
مصر (3) – (1) كوت ديفوار  - مباراة المركز الثالث

(مصر 1974)
مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

 

(نيجيريا 1980)
مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

 

(كوت ديفوار 1984)
مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(مصر 1986)
مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

 

(الجزائر 1990)
مصر (1) – (3) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(بوركينا فاسو 1998)
مصر (5) – (4) كوت ديفوار – الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح)

(مصر 2006)
مصر (3) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)
مصر (4) – (2) كوت ديفوار – المباراة النهائية

(غانا 2008)
مصر (4) – (1) كوت ديفوار – الدور قبل النهائي

(الكاميرون 2021)
مصر (5) – (4) كوت ديفوار – دور الـ16 (ركلات الترجيح)

