ثقافة أسيوط تستقبل 3500 طفل في الموسم الصيفي المجاني (صور)

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق أولى فعاليات الموسم الصيفي الثقافي المجاني لهذا العام، والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، عبر فرع ثقافة أسيوط، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والإبداع، وبمشاركة لافتة من الأطفال والنشء في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذا الموسم يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الثقافة كأداة فاعلة في التنمية الشاملة، وتعزيز الاستفادة المجتمعية من الأنشطة الفنية والتوعوية، لاسيما في المناطق الريفية والمحرومة، مؤكدًا أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

وأشار إلى أن قصر ثقافة أسيوط، برئاسة الدكتورة صفاء حمدان، استقبل نحو 3500 طفل من خلال استمارات التسجيل المتاحة، ويقدم لهم برنامجًا متنوعًا يشمل ورش الفنون التشكيلية والخزف والموسيقى، وتحسين الخط العربي، والفنون الشعبية، بالإضافة إلى ورش الحكي والعروض المسرحية التي تشهد إقبالًا وتفاعلًا واسعًا من المشاركين.

ورش تعليم الموسيقى والغناء والحرف اليدوية والفقرات الترفيهية

وأضاف محافظ أسيوط أن الأنشطة لا تقتصر على قصر الثقافة الرئيسي، بل تمتد إلى جميع قصور وبيوت الثقافة بمراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبدالناصر، وبمتابعة خالد خليل مدير فرع ثقافة أسيوط.

وتشمل هذه الفعاليات ورش تعليم الموسيقى والغناء، والحرف اليدوية، والفقرات الترفيهية، واللقاءات التوعوية، إلى جانب مسابقات ثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والوعي لدى الأجيال الجديدة، وتُقدَّم جميعها بشكل مجاني.

وأعرب محافظ أسيوط عن بالغ تقديره للجهود المبذولة من جميع القائمين على تنفيذ هذه المبادرة الثقافية، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية على صعيد التفاعل المجتمعي والإقبال الكبير من الأطفال والأسر منوهًا إلى أن ما نشهده اليوم يعكس وعيًا عميقًا بأهمية الثقافة كأداة للتنمية المستدامة، وإن هذه الفعاليات تمثل نوافذ مضيئة تفتح على مستقبل أكثر إشراقًا، ونحن في محافظة أسيوط نضع دعم الأنشطة الثقافية والتربوية في مقدمة أولوياتنا لبناء جيل واعي ومبدع ومحب لوطنه.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر التزام محافظة أسيوط بتقديم كل سبل الدعم اللازمة لضمان استمرارية هذه الفعاليات وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب، لما لها من دور محوري في تشكيل الشخصية وتنمية المهارات الفكرية والإبداعية.

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