أسباب الحكة عند مرضى الفشل الكلوي وطرق علاجها

يعانى مريض الفشل الكلوي من أضرار جانبية عديدة نتيجة المريض ونتيجة الغسيل الكلوي ما يؤثر على صحتهم ونفسيتهم بشكل سلبي.

ويجب على مريض الفشل الكلوي الالتزام بتعليمات الطبيب للحفاظ على جودة الحياة وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

أسباب الحكة عند مرضى الفشل الكلوي

ويقول الدكتور أحمد سند استشارى أمراض الباطنة والسكر والكلى، إن نصف مرضى الغسيل الكلوي تقريبا يعانون من حكة مزعجة تؤثر على نومهم ومزاجهم وحياتهم اليومية، ومن أسباب الحكة عند مرضى الكلى:-

جفاف الجلد، ومرضى الكلى غالبا جلدهم يخسر المياة بسرعة، ما يسبب خشونة، وتشقق، وحساسية، لذا يجب استخدام مرطب قوي مرتين يوميا وخصوصا بعد الحمام.

تراكم السموم، ومع ضعف الكلى، بعض السموم تبقى في الدم وتسبب تهيج للعصب والجلد ما يزيد الحكة.

الالتهاب الداخلي، مستوى الالتهاب في الجسم عند مرضى الكلى يكون أعلى من الطبيعي، ما ينشط خلايا في الجلد تفرز مواد تسبب الحكة.

خلل في نظام الأفيونات الطبيعي، ما يجعل الحكة أشد.

حساسية الأعصاب، والأعصاب في الجلد تكون متهيجة ما يسبب الحكة سريعا.

الهرمونات والمعادن، مثل ارتفاع هرمون الغدة جار الدرقية والفسفور.

علاج الحكة عند مرضى الفشل الكلوي

وأضاف سند، أن العلاج ثلاثة مستويات واضحة:-

المستوى الأول أساسيات يجب التزام المرضى بها:-

ترطيب الجلد مرتين يوميا وبعد الحمام مباشر.

ارتداء ملابس قطنية وتجنب المياه الساخنة جدا والبعد عن العطور والمواد المهيجة الجلد.

التأكد من أن جلسات الغسيل الكلوي فعالة وتقليل الفسفور فى الطعام.

المستوى الثاني، أدوية تساعد على تهدئة الأعصاب

‏ المستوى الثالث، العلاج الضوئي

لحالات الحكة القوية التى لا تستجيب للأدوية.

نوع من الأشعة فوق البنفسجية يقلل الالتهاب والحكة.

