مفاجأة هتقلب الموازين، قائد السنغال السابق يكشف توقعاته لمباراة مصر وأسود التيرانجا

أكد فردناند كولي قائد منتخب السنغال السابق، أن مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين السنغال ومصر ستكون كلاسيكو حقيقيًّا وأنها مواجهة استثنائية، وأشبه بنهائي مبكر في البطولة، ومباراة أسطورية ينتظرها الجميع بشغف كبير.

تعليق كولي على مباراة مصر والسنغال

وقال كولي في تصريحات لبرنامج رقم 10، أنها تمثل فرصة لمصر للثأر من السنغال، بعد الخسارة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، وكذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لذلك أعتقد أن المنتخب المصري سيدخل اللقاء برغبة كبيرة وإصرار شديد، وسيكون لديه دافع قوي للإطاحة بالسنغال.

وأضاف كولي: في رأيي، المنتخب المصري يعتمد على العمل الجماعي، هو فريق متكامل يعمل معًا، ويقاتل كمنظومة واحدة، وكل هذا من أجل لاعبهم الأبرز ونجمهم الأول، محمد صلاح، لقد حللت طريقة لعب المنتخب.

وتابع قائد أسود التيرانجا الأسبق: أجد أن الجميع يبذل مجهودًا كبيرًا داخل الملعب، في الوقت الذي يركز فيه محمد صلاح على لحظة الحسم، وعلى توجيه الضربة القاضية للمنافس، مستغلًا الأخطاء التي قد يرتكبها، اليوم قوة المنتخب المصري تكمن في هذا العمل الجماعي، وبالطبع بوجود نجم كبير مثل محمد صلاح، اللاعب الذي يتمناه أي فريق في العالم ضمن صفوفه.

توقعات فردناند كولي لنتيجة مباراة مصر والسنغال

وعن توقعاته لهذه المباراة من حيث الأداء والنتيجة، أكد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية على الصعيد الذهني والنفسي، وسيتطلب الأمر صلابة كبيرة.

وأضاف:" أعتقد أن المواجهة ستحسم عبر استغلال الأخطاء، لأن المنتخب المصري مُجهز بشكل مثالي لاستغلال أخطاء منافسيه، بفضل تنظيمه المحكم، وعلى منتخب السنغال أن يرفع من مستوى أدائه، وإلا فلن تسير الأمور كما يجب.

وتابع: “علينا تعزيز خط الوسط، لتفادي التعرض للهجمات المرتدة من جانب محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح.. ستكون معركة شاقة للغاية، والتاريخ أثبت أن هذه المواجهات دائمًا ما تكون صعبة ومعقدة”.



وأكمل: عند النظر إلى المواجهات الأخيرة بين مصر والسنغال، تشير بعض المؤشرات إلى أفضلية المنتخب السنغالي. لكن كل مباراة لها حقيقتها الخاصة.

وألمح: اليوم، المنتخبين أصبحا أكثر نضجًا وتطورًا، ويتعرفان على بعضهما بشكل كبير بعد تكرار المواجهات بينهما... كل منتخب سيسعى لكتابة تاريخه الخاص، لكن المنتخب المصري على وجه الخصوص سيكون لديه دافع قوي لمحو آثار الهزائم السابقة، واستعادة هيبته، والمنافسة بقوة على التتويج بكأس الأمم الأفريقية.

واختتم: سنكون أمام خصم في غاية الصعوبة، منتخب يسعى للثأر، وسيدخل المباراة بأقصى درجات التركيز والحماس، حيث ستلعب مصر بنسبة 200% من أجل قلب الموازين أمام السنغال.

