أخبار مصر

بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية في إيطاليا بمناسبة عيد الميلاد

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
نقل  السفير بسام راضي رسالة التهنئة من الرئيس السيسي للجالية المصرية القبطية بإيطاليا بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك أثناء حضوره قداس الاحتفال يرافقه حسين السحرتى سفير مصر في الفاتيكان، والعقيد محمد شاهين الملحق العسكري المصري بالسفارة، وجميع أعضاء السفارة المصرية بروما وذلك بمقر كنيسة مارجرجس بروما وذلك بحضور الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، وقد تلى بسام راضي رسالة الرئيس إلى الجاليات القبطية المصرية بالخارج. 

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
 

وجاء في الرسالة: “الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الرقي والرخاء، وكل عام وأنتم بخير.”

ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

وأضاف بسام راضي أن  ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ذكرى احتفالية نستحضر خلالها قيمة إنسانية خالدة؛ نبيٌّ جاء من أجل السلام، ودعا إلى المحبة فجعل من الإيمان جسرًا بين السماء والأرض وليكون عليه السلام رسالة خير للإنسانية كلها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي البابا تواضروس كاتدرائية ميلاد المسيح الأقباط عيد الميلاد المجيد السفير بسام راضى أقباط مصر ميلاد المسيح عيسى بن مريم

