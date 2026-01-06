في الأيام الباردة، روتين ليلي للعناية بالشعر والبشرة والجسم قبل النوم

18 حجم الخط



روتين ليلي للعناية بالشعر والبشرة والجسم، في الأيام الباردة، تحتاج المرأة إلى روتين ليلي متكامل للعناية بالشعر والبشرة والجسم قبل النوم، لأن انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة يؤثران بشكل مباشر على ترطيب الجلد، مرونة الشعر، وراحة الجسم بشكل عام.





وتشير خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن الالتزام بروتين بسيط ومنتظم قبل النوم لا ينعكس فقط على الشكل الخارجي في الصباح، بل يساهم أيضًا في تحسين جودة النوم، وتهدئة الأعصاب، ودعم تجدد الخلايا أثناء الليل.



روتين العناية بالبشرة والشعر والجسم قبل النوم

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، أهم خطوات عمل روتين ليلي للعناية بالبشرة والجسم والشعر.



أولًا: الروتين الليلي للعناية بالبشرة في الشتاء

خطوات العناية بالبشرة

البشرة في الطقس البارد تميل إلى الجفاف، التقشر، وفقدان الإشراقة، لذلك يجب التعامل معها بلطف وتغذيتها بعمق قبل النوم.



تنظيف البشرة بلطف:

ابدئي بتنظيف وجهك باستخدام غسول كريمي أو جل لطيف خالٍ من الكحول، للحفاظ على الزيوت الطبيعية للبشرة. تجنبي الماء الساخن لأنه يزيد من جفاف الجلد، ويفضل استخدام ماء فاتر.



تونر مرطب (اختياري):

استخدمي تونر طبيعي مثل ماء الورد أو ماء اللافندر، فهما يساعدان على تهدئة البشرة وإعادة توازنها دون التسبب في جفاف إضافي.



السيروم الليلي:

في الشتاء، تحتاج البشرة إلى سيروم غني مثل سيروم الهيالورونيك أسيد، فيتامين E، أو زيوت طبيعية خفيفة مثل زيت الجوجوبا أو اللوز الحلو. هذه الخطوة تساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد طوال الليل.



كريم الليل المغذي:

ضعي كريم ليلي غني بالقوام ليعمل على تغذية البشرة أثناء النوم. اختاري كريمًا يحتوي على زبدة الشيا، البانثينول، أو السيراميد لإصلاح حاجز البشرة وحمايتها من الجفاف.



العناية بالشفاه ومنطقة العين:

لا تنسي وضع طبقة سميكة من مرطب الشفاه الطبيعي مثل الفازلين الطبي أو زبدة الكاكاو. أما منطقة العين، فاستخدمي كريمًا مرطبًا لتقليل الجفاف والخطوط الدقيقة.



ثانيًا: روتين ليلي للعناية بالشعر في الطقس البارد

البرودة والهواء الجاف قد يجعلان الشعر باهتًا ومتقصفًا، لذلك يحتاج إلى عناية خاصة قبل النوم.

العناية بالشعر شتاءا



ترطيب أطراف الشعر:

قبل النوم، ضعي بضع قطرات من زيت طبيعي على أطراف الشعر فقط، مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند، لتقليل التقصف وحماية الشعر أثناء النوم.



تدليك فروة الرأس:

دلكي فروة رأسك لمدة 5 دقائق بزيت دافئ مثل زيت الخروع أو زيت الزيتون مرة إلى مرتين أسبوعيًا. هذا التدليك ينشط الدورة الدموية ويساعد على تقوية بصيلات الشعر.



تسريح الشعر بلطف:

مشطي شعرك باستخدام مشط خشبي واسع الأسنان لتجنب التكسر. يفضل ربط الشعر بشكل فضفاض أو عمل ضفيرة خفيفة لمنع الاحتكاك أثناء النوم.



استخدام غطاء وسادة مناسب:

اختاري وسادة من الحرير أو الستان، فهي تقلل من احتكاك الشعر وتحافظ على نعومته وترطيبه مقارنة بالوسائد القطنية.



ثالثًا: روتين ليلي للعناية بالجسم قبل النوم

الجسم أيضًا يتأثر بالبرودة، ويحتاج إلى ترطيب عميق واهتمام خاص قبل النوم.

سكرابات طبيعية للجسم



حمام دافئ مهدئ:

الاستحمام بماء دافئ قبل النوم يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجسم. أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت البابونج إلى ماء الاستحمام لتعزيز الاسترخاء.



تقشير الجسم (مرة أسبوعيًا):

استخدمي مقشرًا طبيعيًا مثل السكر مع زيت الزيتون أو القهوة مع زيت جوز الهند لإزالة الجلد الميت وتحفيز تجدد الخلايا.



ترطيب الجسم بعمق:

بعد الاستحمام، وعلى بشرة رطبة قليلًا، ضعي كريم أو زبدة جسم غنية مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو. هذه الخطوة أساسية لمنع تشقق الجلد وجفافه في الشتاء.



العناية باليدين والقدمين:

ضعي كريمًا كثيفًا على اليدين والقدمين قبل النوم، ويمكن ارتداء جوارب قطنية للحصول على ترطيب مكثف أثناء الليل.



رابعًا: عادات ليلية داعمة للجمال في الشتاء

شرب مشروب دافئ:

كوب من الأعشاب الدافئة مثل اليانسون أو البابونج قبل النوم يساعد على الاسترخاء وترطيب الجسم من الداخل.



التهوية والترطيب:

استخدمي جهاز ترطيب الهواء إذا كان الجو جافًا، فهذا يساعد على منع جفاف البشرة والشعر أثناء النوم.



النوم الكافي:

النوم من 7 إلى 8 ساعات هو العامل الأساسي لتجدد البشرة وإصلاح خلايا الجسم، خاصة في الأيام الباردة التي تحتاج فيها المناعة والجسم إلى راحة إضافية.

