أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة في الشتاء

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها البشرة للجفاف والتشقق، بسبب انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة والهواء الجاف، بالإضافة إلى استخدام المياه الساخنة.

لذلك تحتاج البشرة في الشتاء إلى روتين عناية خاص يحافظ على ترطيبها ونضارتها ويقيها من المشاكل الشائعة، مثل الجفاف والتشققات والقشور.

أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة فى الشتاء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة فى الشتاء، وذلك من خلال بعض الخطوات، منها:

تنظيف البشرة بلطف، تنظيف البشرة خطوة أساسية ولكن يجب اختيار غسول مناسب لا يسبب الجفاف، لذا استخدمي غسول كريمي أو جل مرطب وخالي من الكحول، وتجنبي غسل الوجه بالماء الساخن، ويفضل الماء الفاتر،. اكتفي بغسل البشرة مرتين يوميا فقط.

الترطيب هو حجر الأساس في روتين العناية الشتوي، وأفضل طرق الترطيب، استخدمي كريم مرطب غني يحتوي على مكونات مثل الجلسرين، أو زبدة الشيا، أو حمض الهيالورونيك، فقط ضعي المرطب فور غسل الوجه للحفاظ على الرطوبة، للبشرة الجافة جدا، يفضل استخدام زيت طبيعي خفيف قبل النوم مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا.

استخدام التونر المرطب، والتونر يساعد على تهدئة البشرة واستعادة توازنها، لذا اختاري تونر يحتوي على ماء الورد، أو الألوفيرا، أو البانثينول، وتجنبي التونر الذي يحتوي على كحول.

أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة

التقشير باعتدال، والتقشير يزيل خلايا الجلد الميتة التي تسبب بهتان البشرة، ويتم عمل التقشير مرة واحدة أسبوعيا للبشرة الجافة، ومرتين أسبوعيا للبشرة الدهنية، واستخدمي مقشرات لطيفة أو طبيعية مثل السكر الناعم مع العسل،وتجنبي التقشير العنيف حتى لا تتشقق البشرة.

الشفاه أكثر عرضة للجفاف والتشقق في الشتاء، لذا يجب تقشير خفيف مرة أسبوعيا باستخدام سكر وزيت زيتون، واستخدام مرطب شفاه يحتوي على زبدة الكاكاو أو الفازلين، وتجنبي لعق الشفاه لأنه يزيد الجفاف.

يعتقد البعض أن واقي الشمس غير ضروري في الشتاء، وهذا خطأ، لذا استخدمي واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، ويوضع يوميا حتى في الأيام الغائمة، ويعاد وضعه عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

الماسكات الطبيعية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة بعمق، مثل ماسك العسل والحليب للترطيب، وماسك الزبادي والشوفان لتهدئة البشرة، وماسك الأفوكادو وزيت الزيتون للبشرة الجافة.

