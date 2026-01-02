الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة في الشتاء

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
18 حجم الخط

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها البشرة للجفاف والتشقق، بسبب انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة والهواء الجاف، بالإضافة إلى استخدام المياه الساخنة.

لذلك تحتاج البشرة في الشتاء إلى روتين عناية خاص يحافظ على ترطيبها ونضارتها ويقيها من المشاكل الشائعة، مثل الجفاف والتشققات والقشور.

أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة فى الشتاء 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة فى الشتاء، وذلك من خلال بعض الخطوات، منها:

  • تنظيف البشرة بلطف، تنظيف البشرة خطوة أساسية ولكن يجب اختيار غسول مناسب لا يسبب الجفاف، لذا استخدمي غسول كريمي أو جل مرطب وخالي من الكحول، وتجنبي غسل الوجه بالماء الساخن، ويفضل الماء الفاتر،. اكتفي بغسل البشرة مرتين يوميا فقط.
  • الترطيب هو حجر الأساس في روتين العناية الشتوي، وأفضل طرق الترطيب، استخدمي كريم مرطب غني يحتوي على مكونات مثل الجلسرين، أو زبدة الشيا، أو حمض الهيالورونيك، فقط ضعي المرطب فور غسل الوجه للحفاظ على الرطوبة، للبشرة الجافة جدا، يفضل استخدام زيت طبيعي خفيف قبل النوم مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا.
  • استخدام التونر المرطب، والتونر يساعد على تهدئة البشرة واستعادة توازنها، لذا اختاري تونر يحتوي على ماء الورد، أو الألوفيرا، أو البانثينول، وتجنبي التونر الذي يحتوي على كحول.
أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة 
أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة 
  • التقشير باعتدال، والتقشير يزيل خلايا الجلد الميتة التي تسبب بهتان البشرة، ويتم عمل التقشير مرة واحدة أسبوعيا للبشرة الجافة، ومرتين أسبوعيا للبشرة الدهنية، واستخدمي مقشرات لطيفة أو طبيعية مثل السكر الناعم مع العسل،وتجنبي التقشير العنيف حتى لا تتشقق البشرة.
  • الشفاه أكثر عرضة للجفاف والتشقق في الشتاء، لذا يجب تقشير خفيف مرة أسبوعيا باستخدام سكر وزيت زيتون، واستخدام مرطب شفاه يحتوي على زبدة الكاكاو أو الفازلين، وتجنبي لعق الشفاه لأنه يزيد الجفاف.
  • يعتقد البعض أن واقي الشمس غير ضروري في الشتاء، وهذا خطأ، لذا استخدمي واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، ويوضع يوميا حتى في الأيام الغائمة، ويعاد وضعه عند التعرض للشمس لفترات طويلة.
  • الماسكات الطبيعية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة بعمق، مثل ماسك العسل والحليب للترطيب، وماسك الزبادي والشوفان لتهدئة البشرة، وماسك الأفوكادو وزيت الزيتون للبشرة الجافة.
txt

خلطات طبيعية لتغذية البشرة الجافة طوال فصل الشتاء

txt

عصائر طبيعية تزيد نضارة وحيوية البشرة في الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشتاء ترطيب البشرة البشرة العناية بالبشرة أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة فى الشتاء نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

عصائر طبيعية تزيد نضارة وحيوية البشرة في الشتاء

دفء الشتاء على طبقك، أطعمة تعزز نضارة البشرة طبيعيا خلال البرد

ماسكات نهاية السنة، وصفات طبيعية لنضارة البشرة قبل العام الجديد

فوائد الفازلين للوجه، وما الأعراض الجانبية لوضعه على البشرة؟

الأكثر قراءة

خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 فى الخشعة

برعاية الرئيس وحضور 4 وزراء، افتتاح مسجدَي الحميد المجيد بحلايب والسميع العليم ببرنيس (صور)

شكرًا التكريم

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

خدمات

المزيد

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

الشعراوي يوضح معنى الكتاب في قوله تعالى «ويعلمه الكتاب» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads