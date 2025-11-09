ضبط 3 أطنان سكر ناقص الوزن وتصرف في سلع تموينية مدعمة بالإسكندرية

18 حجم الخط

قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان بالاشتراك مع أحمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزة وأحمد على رئيس رقابة تموين وسط بحملة تموينية.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

أسفرت عن تحرير محضر لمصنع تعبئة سكر تموين لإنتاجه سكرا تموينا ناقص الوزن، وتم ضبط ٣طن سكر ناقص الوزن، وضبط أحد محلات البقالة التموينية لتصرفه فى سلع تموينية بغرض البيع بالسوق السوداء حيث تم التصرف في الأصناف والكميات الآتية:

كما تم ضبط ١٠ كرتونة زيت تموينى بإجمالي كمية ١٢٠ زجاجة، وتحرير عدد ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير ٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

