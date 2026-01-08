بعد تهديد اللاعبين بالإضراب، البنك المركزي النيجيري يحل أزمة النسور الخضر

18 حجم الخط

تدخل البنك المركزي النيجيري بشكل عاجل لإنهاء أزمة "المكافآت" التي عصفت بمعسكر المنتخب النيجيري، وأدت إلى تهديد اللاعبين بالامتناع عن السفر لمواجهة المنتخب الجزائري، في قمة مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

​أزمة العملة الصعبة وتدخل "المركزي"

جاء هذا التدخل بعد أن أبدى لاعبو "النسور الخضر" استياءهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وفي تصريحات لشبكة "ESPN"، كشف مسؤول في اللجنة الوطنية للرياضة في نيجيريا أن التأخير لم يكن ناتجًا عن نقص في الميزانية، بل بسبب السياسات النقدية الصارمة التي تنهجها الدولة لتقليص نقل العملات الأجنبية نقدًا.



​تفاصيل الحل المالي

​جدولة الدفع: ستصل التحويلات المالية إلى حسابات اللاعبين البنكية في غضون 7 أيام.

​الضمانات: قدم البنك المركزي في نيجيريا تأكيدات رسمية بمعالجة كافة المدفوعات العالقة فورًا.

​المستحقات الإضافية: سيتم جدولة المكافآت الإضافية ومعالجتها في وقت لاحق لضمان تركيز اللاعبين على الجانب الرياضي.

و​رغم الأزمة، كشفت التقارير عن حجم التحفيزات المالية المرصودة للاعبين، حيث بلغت قيمة "مكافآت الأهداف" المسجلة حتى الآن مبلغًا إجماليًّا قدره 80 ألف دولار.

مشوار نيجيريا في البطولة

​يأتي هذا التوتر في وقت حرج جدًا للمنتخب النيجيري الذي يقدم واحدة من أفضل نسخ مشاركاته، حيث نجح الفريق في ​تحقيق 4 انتصارات متتالية في 4 مباريات خاضها حتى الآن.

​مهلة أخيرة قبل السفر

وحدد اللاعبون اليوم الخميس موعدًا نهائيًا للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، مشيرين إلى أنهم لن يستقلوا الطائرة المتوجهة إلى مراكش ما لم يتم تسوية الملف المالي بشكل نهائي.

